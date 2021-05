Basket - NF1 : avec Danni Williams, le Limoges ABC tient son arrière américaine

Si la saison est tombée à l'eau à cause du Covid-19 en NF1, les dirigeants du Limoges ABC s'activent en coulisse pour monter l'équipe la plus compétitive possible. Alors que Johanna Breuil, Clémentine Chauveau, Oumi Drame, Ophélie Irabe, Hermance Marti, Aïcha Ndir, et Samantha Peytour vont poursuivre en Limousin, le club limougeaud a déjà recruté trois joueuses. La meneuse française Kanelle Mahobah (23 ans, LF2), l'ailière et intérieure Caroline Deroo (21 ans, LF2) et enfin, l'arrière américaine Danni Williams. Une scoreuse qui a disputé 9 rencontres l'an dernier en 1ère division espagnole avant de retourner aux Etats-Unis. Le LABC cherche maintenant à signer une dernière recrue au poste de pivot.

L'une de nos principales menaces offensives

Le regard de l’entraîneur Romain Leclaircie sur le site du LABC : "Danni Williams sera l’une de nos principales menaces offensives de par ses qualités. C’est une scoreuse qui est aussi dans le partage de la balle et dans l’investissement défensif, ce qui est pour moi très important. Danni a un cursus très intéressant puisqu'elle a évolué dans les prestigieuses universités de Texas A&M et Texas où elle a performé. Elle arrive de Cadi la Seu en Ligue féminine espagnole où elle tournait à 18 min de temps de jeu pour 6.5 pts de moyenne ; ce n’est pas rien quand on connait la qualité du championnat espagnol. Elle a aussi des valeurs humaines qui en disent long sur la personne qu’elle est."