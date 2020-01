Basket / NF1 : large victoire des Poinçonnoises chez elles 64 à 45 face à Orthez

Le Poinçonnet, Indre, France

Il n'y a pas eu photo. Les demoiselles du Poinçonnet basket ont dominé de la tête et des épaules une équipe d'Orthez qui certes c'est bien battu mais qui n'a jamais été en mesure de rivaliser avec les Berrichonnes. La maladresse des joueuses d'Orthez combiné à la force tranquille des Poinçonnoises et particulièrement de l'américaine, Khadijah Whittington a fait le reste. D'ailleurs après les dix premières minutes, Orthez accuse un retard de neuf points. Lors du deuxième quart temps malgré une petite baisse de régime, la meneuse de jeu du Poinçonnet Léa Péllerin remet son équipe sur les bons rails grâce à deux paniers réussis à trois points.

Léa Pellerin :" C'est très bien de garder cette dynamique d'autant que le prochain match nous allons à Feytiat invaincu en douze journées" !

La mi temps est sifflée sur le score de 34 à 19 en faveur des Poinçonnoises. Dans le troisième quart temps l'écart grandi grâce une nouvelle fois à Léa Péllerin qui au delà des 6,25m enquille deux nouveau paniers à trois points. La messe est dite et le Poinçonnet basket signe une victoire 64 à 45 (La 7ème en 12 journées) incontestable. Léa Péllerin voulait bien débuter l'année 2020 comme ses coéquipières avaient terminé 2019 : " Oui c'est très bien de garder cette dynamique de succès d'autant que le prochain match nous allons à Feytiat invaincu en douze journées ! Nous iront là bas pour gagner face à l'ogre de cette poule après notre objectif c'est de gagner tous nos matchs à domicile et d'aller faire quelques performances à l'extérieur et ensuite nous aurons réaliser notre contrat. Mais si nous pouvons jouer le podium en fin de saison nous n'allons pas nous gêner." Les joueuses de François Ménival occupent une belle quatrième place au classement général avant le choc la semaine prochaine face à Feytiat. Après ce succès les Poinçonnoises vont pouvoir se préparer sereinement sans pression particulière.