Basket NF1 : Les basketteuses du Poinçonnet terminent cette année 2019 par un beau succès 74 à 58 face à Nice

Le Poinçonnet, Indre, France

Les supporters du Poinçonnet basket ont été gâtés pour ce dernier match de l'année 2019 à domicile au gymnase de la forêt. Les demoiselles du Poinçonnet avec la manière surtout lors des deux premiers quart temps, ont battu très logiquement Nice de seize points. Si il y a parfois des rencontres ou les actrices ont du mal à se mettre en route, Niçoises et Poinçonnoises ont proposé un spectacle de qualité pendant quarante minutes. Après dix premières minutes très équilibrées (21-18) puis (40-39) à la pause, les Poinçonnoises vont trouver la clé défensivement pour prendre le large. L’entraîneur Poinçonnois François Ménival a beaucoup apprécié le travail de son équipe : "Je suis ultra satisfait du travail de mes filles sur tout en deuxième période. Elles se sont aussi libérées offensivement. Maintenant, si un jour on souhaite battre le leader Feytiat par exemple chez nous ou chez elles, il faudra être capable de jouer de cette façon là pendant quarante minutes." Cette année 2019 se termine un peu trop tôt. Les basketteuses du Poinçonnet ont conclu cette année par trois victoires de suite : Lyon Asvel au féminin à la maison, Limoges ABC à l'extérieur et enfin un troisième succès de rang face à Nice.

La capitaine du Poinçonnet Grace M'Baikoua a une nouvelle fois montré l'exemple en terme de combativité. © Radio France - D.R

Avec ses trois succès de rangs, les joueuses de François Ménival remontent à la sixième place au classement général. Seule ombre au tableau, la blessure sérieuse au genoux de Claire Lainé début décembre sur le parquet du Limoges ABC. Touchée aux ligaments croisés du genoux sa saison est terminée. Maintenant les joueuses vont pouvoir souffler et fêter les fêtes de fin d'année en famille. Elles débuteront l'année 2020 par a réception d'Orthez le samedi 11 janvier.