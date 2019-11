Basket NF1 : Les Poinçonnoises débloquent leur compteur de victoire à la maison face à Voiron 60-53

Le Poinçonnet, Indre, France

Même si tout n'a pas été parfait loin de là, les basketteuses du Poinçonnet ont célébré avec leur fidèle public du gymnase de la forêt, leur toute première victoire de la saison à domicile. Elles ont battu Voiron de sept points 60 à 53. Pourtant lors du premier quart temps, la pression est grande les balles perdues sont trop nombreuses et du coup Voiron mène 16 à 12. Les Poinçonnoises réagissent enfin. Elles infligent un neuf zéro aux Voironnaises suite à quatre points de suite de l'Américaine Whittington bien discrète au cours des dix premières minutes. La rencontre est toujours aussi serrée à l'entame du quatrième quart temps mais Claire Michel a réglé la mire à trois points ce qui tombe plutôt bien.

François Ménival : "Dans la gestion d'un match nous avons fait un grand pas ce qui veut dire que nous progressons."

Elle inscrit deux paniers au delà des 6,25 mètres 51 à 46 (34ème). Le public pousse ses joueuses vers ce succès qui leur temps les bras. La fin de match est nettement à l'avantage des basketteuses du Poinçonnet qui s'imposent 60 à 53. François Ménival revient sur cette victoire qui fait du bien mais qui a été longue à se dessiner : "Je pense que dans ce championnat, il n'y aura pas beaucoup de victoires qui seront faciles. Hormis le match de Feytiat ou on perd de seize points, tous les matchs se jouent avec trois voir quatre possessions d'écart c'est rien du tout. Dans la gestion on a fait un grand pas ce qui veut dire que nous progressons et j'ai noté aussi un très bon état d'esprit même quand nous avons traverser des moments difficile dans ce match." Au classement, les Poinçonoises gagnent une places. Après ce deuxième succès de la saison, elles sont huitièmes.