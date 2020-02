Basket / NF1 : Les Poinçonnoises s’inclinent d'un point à la toute dernière seconde !

Le Poinçonnet, Indre, France

Les joueuses dirigeants supporters du Poinçonnet ne l'avaient pas vu spécialement venir cette fin de match. Certes cette rencontre entre Le Poinçonnet basket qui brigue avant le coup d'envoi une place dans le top cinq voir sur le podium et Colomiers deuxième au classement, n'a jamais atteint des sommets. Mais de là à imaginer ce suspens irrespirable dans les dernières secondes ! En fait les basketteuses du Poinçonnet mènent 48 à 46, il reste moins de trente secondes à jouer. Et sur le dernier tir à trois points de Colomiers, le ballon est déjà en l'air, l'un des arbitres du match estime que le poignet de la joueuse de Colomiers en l’occurrence Fleur Afonso a été touché. Le chronomètre indique qu'il ne reste plus une seconde à jouer. Mais le règlement stipule que la réparation c'est trois lancers francs et une fois les trois lancers-francs exécutés c'est la fin du match. Si Afonso en réussi un, le Poinçonnet l'emporte d'un point. Si Afonso en réussi deux sur trois c'est la prolongation. Et si les trois sont réussis Colomiers s'impose.

F. Ménival (entraîneur du Poinçonnet) : Quand la dernière décision d'un match comme celui-ci est donné par l'arbitre et pas par le basket, ça me met hors de moi."

Et c'est la troisième version qui a eu lieu dans le gymnase de la forêt. Ce duel du haut de tableau a été décevant dans la qualité du match avec une maladresse incroyable dans les deux camps mais aussi par les décisions du corps arbitral. A la fin du match François Ménival, l'entraîneur du Poinçonnet basket avait du mal à se contenir : _"_Je trouve aberrant dans un match quand les personnes que l'ont voient le plus ce sont les arbitres. Et quand la dernière décision d'un match comme celui ci est donné par l'arbitre et pas par le basket ça me met hors de moi." Maintenant il faut bien reconnaître que les Poinçonnoises n'ont pas toujours été à la hauteur notamment sur des paniers plus que facile qui forcément vont trotter dans les têtes une bonne partie de la nuit. Une chose est sûre, Colomiers était prenable au gymnase de la forêt. Même si les deux dernières rencontres à domicile ne sont pas du même tonneau cela fait quand même deux revers de suite à la maison. Au classement, le Poinçonnet basket est sixième sur douze. Le podium s'est sans doute envolé avec cette nouvelle défaite. Mais une place dans le top cinq est toujours envisageable.