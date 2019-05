Basket - NF2 : Le Limoges ABC promu en NF1 après sa victoire à Caluire

Limoges, France

Le Limoges ABC a décroché son accession en NF1 en s'imposant samedi soir à Caluire près de Lyon 88 à 61. Dans le même temps, Marseille a perdu. Les joueuses de Régis Racine sont donc certaines de remonter avant le dernier match des playoffs samedi prochain à la salle municipale des Sœurs de la Rivière face aux phocéennes. Et cela fait forcément le bonheur du président du club. Avant de reprendre la route vers Limoges samedi soir, Jean-Paul Robert a répondu à nos questions. Interview.

On peut imaginer votre satisfaction de voir le LABC remonter directement en NF1...

C'est énorme. C'est une énorme satisfaction. Une montée, c'est toujours très agréable. C'est pas forcément attendu. C'est toujours difficile à conquérir. On est en playoffs donc on est sur de l’aléatoire. Là, on fait deux gros matches contre Caluire qui était invaincu depuis quasiment 2 ans. Après les deux années qu'on a vécu (2 descentes successives), c'est une très belle satisfaction.

Ça va être une belle fête samedi prochain à la salle mu' non ?

On va essayer d'en faire 1 ou 2 avant déjà - rires- On va peut-être pas rester calmes jusqu'à samedi. Mais oui, je pense que samedi, ça va donner ! Je pense que la salle mu' sera pleine. On aura tous nos partenaires et nos supporteurs. Tous les gens qui aiment le basket féminin, qui ont envie de nous soutenir et de revoir du bon niveau. Parce que la NF1, ça commence à ressembler a du bon niveau de basket. Mais pour l'instant, on savoure. C'est la fête et c'est très agréable. On va jouer beaucoup plus décontracté samedi et on pourra se consacrer entièrement au club, aux partenaires, aux supporteurs.

Ensuite, il va falloir consolider tout cela à l'étage du dessus !

Toujours. Il faut toujours consolider un club. Il ne peut pas vivre sur ses acquis. On essaye d'avoir les fondations les plus solides possibles. Ça commence par les jeunes jusqu'à l'équipe 1ère. On a jamais privilégié uniquement l'équipe 1ère. On a toujours eu une politique de formation. Et on va continuer à bosser. En montant en NF1, on n'a pas non plus décroché le Graal absolu donc on va continuer à bosser, en restant les mêmes. Et puis on va savourer aussi, parce qu'on est tous très contents.