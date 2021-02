Basket - JeepELITE (J07) : Nicolas Lang offre le 108ème clasico au Limoges CSP

Un Nicolas Lang record avec 30 points et 35 d'évaluation a porté le Limoges CSP qui s'est imposé 96-87 dans le clasico face à Pau-Orthez. À la peine défensivement dans le premier quart temps, les Limougeauds ont ensuite mis la main sur le match.

Le Limoges CSP a remporté le 108ème Clasico du basket français ce samedi soir à Beaublanc 96-87. Une victoire obtenue après un premier quart temps compliqué. Sanford a d'abord pris feu face à ses anciens coéquipiers. Les Limougeauds ont encaissé 30 points et ont perdu Boutsiele dès 1 minute 30 de jeu suite à deux fautes rapides.

Limoges a ensuite serré la vis en défense dans le deuxième quart temps. Portés par sa réussite derrière la ligne, Limoges a enchaîné quatre trois points d'affilée pour prendre le score 40 à 37. Les Limougeauds ont réglé leur défense et n'ont encaissé "que" 18 points dans ce deuxième quart. À la mi-temps, Limoges menait les débats (54-48) avec notamment un très bon Philip Scrubb à 15 points et 5 passes décisives.

Le Monsieur Propre du Limoges CSP prend feu

Déjà en vu dans le premier acte avec 13 points (dont un joli 3/3 à trois points), Nicolas Lang s'est enflammé au retour des vestiaires. Le Monsieur Propre du Limoges CSP a fusillé les Palois à longue distance (6/7 à la fin du match) et n'a pas hésité à pénétrer dans la raquette. À l'extérieur, en pénétration, il a mis à mal une défense paloise impuissante. L'Alsacien a même terminé la rencontre avec 30 points (record en carrière pro) et 35 d'évaluation grâce à un incroyable 10/12 au shoot. Net, propre, précis.

Si Nicolas Lang a pris feu, c'est aussi grâce au travail de ses coéquipiers dans le second acte. Limoges a bien fait circuler la balle et trouvé des shoots ouverts. Les joueurs du Limoges CSP ont d'ailleurs terminé la rencontre avec 31 passes décisives ! Dans le second acte, les Palois ont fait illusion sur quelques tirs improbables derrière la ligne des 3 points de Remi Lesca (12 points).

Avec cette victoire le Limoges CSP revient dans le Top 8. Pour Pau, la dégringolade continue au classement suite à cette 7e defaite de rang. D'autant que ses concurrents directs à la descente ont gagné ce samedi soir. Les Palois sont avant-dernier. Pour Limoges, un peu de repos histoire de savourer un peu avant de se tourner vers le prochain match, vendredi, sur le parquet de l'ASVEL.