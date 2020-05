Basket : Nikola Antic prolonge aux Sharks d'Antibes

Si on ne sait toujours pas dans quelle division évolueront les Sharks d'Antibes la saison prochaine, le doute a été levé concernant l'identité de l'entraîneur qui sera sur le banc l'an prochain. Nikola Antic (60 ans) a signé ce lundi une prolongation de deux saisons au contrat qui le liait aux Sharks jusqu'à la fin du mois de juin.

Réponse mercredi pour la reprise ou on du championnat

Arrivé en mars 2019 au chevet des Sharks, le Serbe n'avait pas pu empêcher la descente en Pro B. Après un début de saison très compliqué, il avait su redresser la barre avec son groupe (12 victoires sur les 15 derniers matchs) jusqu'à replacer Antibes à la 4e place de la Pro B avant l'arrêt des championnats. Le club n'est donc pas en position de monter directement en Jeep Elite si la saison ne reprend pas. La LNB (Ligue Nationale de Basket) doit justement se réunir mercredi pour prendre une décision.

Cette fidélité qui me caractérise est intacte

Même si les Sharks ne remontent pas, Nikola Antic sera donc toujours là l'an prochain. Dans le communiqué officiel diffusé par le club l'ancien entraîneur de Châlon-Reims (2010 - 2017) réaffirme son ambition de s'engager sur le long terme avec les Sharks. "Lorsque je suis arrivé au club alors en Pro A, je savais qu’il serait très difficile voire impossible de se maintenir en première division. Je me suis engagé afin de créer quelque chose sur le long terme. Aujourd’hui, cet objectif là n’a pas changé. Tout au long de ma carrière, que ce soit en tant que joueur ou entraîneur, je n’ai que très peu changé de club. Cette fidélité qui me caractérise est intacte. Nous avons connu des difficultés en début de saison, mais ma méthode de travail permet de monter en puissance et d’observer de réelles améliorations après quelques mois."