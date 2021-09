Basket : "Nous sommes au premier étage du gratte-ciel" dans la préparation du Limoges CSP

Le Limoges CSP est à Pau ce week-end, pour la Summer League Nouvelle Aquitaine. Un tournoi de préparation, auquel participent aussi Poitiers et Boulazac, qui intervient au terme d'une semaine déjà intense pour les basketteurs limougeauds. Pour ses premiers matchs de pré-saison, le CSP a subit deux lourdes défaites contre Andorre et Barcelone, avant de se rassurer un peu avec une courte victoire sur Boulazac mercredi dernier. Boulazac, qui sera à nouveau l'adversaire des Limougeauds ce samedi à17h30, en ouverture du tournoi de Nouvelle-Aquitaine.

"Nous sommes probablement au 1er étage du gratte ciel" - Massimo Cancellieri, entraineur du Limoges CSP

Entre les déplacements, les entraînements et les matchs qui se sont enchaînés depuis dimanche dernier, "c'est la fin d'une semaine très dure, avec beaucoup de travail" reconnaît le coach du CSP Massimo Cancellieri. Une méthode exigeante qu'il revendique et qu'il assume, pour confronter d'emblée ses joueurs aux difficultés et espérer qu'ils en tirent des enseignements, car il est bien conscient du chemin à parcourir pour atteindre les sommets. "Nous sommes probablement au 1er étage du gratte-ciel" dit-il en filant la métaphore d'une équipe en construction.

Massimo Cancellieri pousse donc ses joueurs à surmonter la fatigue pour se dépasser. "C'est un processus. Si vous êtes fatigués et que vous allez vous reposer, le lendemain vous êtes frais mais vous n'allez jamais améliorer votre niveau. Mais si vous allez plus loin dans l'intensité, vous êtes préparés à faire plus. C'est physiologique, biologique. C'est pour ça qu'on dispute beaucoup de matchs et qu'on demande toujours plus."

Le coach réclame "du temps" et "du coeur"

A un mois de la reprise du championnat de France de basket, l'entraîneur du Limoges CSP se dit "confiant, comme toujours." Il est pourtant bien conscient de l'attente qui pèse sur son équipe et de certaines faiblesses sur lesquelles il faut encore travailler. "Nous avons besoin de plus de temps que la plupart des autres équipes, car nous n'avons pas seulement à travailler l'alchimie. Nous devons aussi apprendre à nos joueurs à être meilleurs, car il y en a beaucoup qui doivent développer leur style de jeu."

Refusant de s'affoler ou de mettre une pression négative sur les basketteurs Limougeauds, le coach indique d'ailleurs qu'il ne tiendra pas compte des commentaires négatifs qui viendraient des journalistes ou des supporters, même s'il lui arrive évidemment de pousser des coups de gueule contre ses joueurs, lorsqu'il estime qu'ils peuvent et doivent faire mieux. "Ça ne me rend pas fou pour l'instant, je veux juste qu'ils jouent avec leur cœur. S'ils me rendent malade ça n'est pas grave, mais au moins qu'ils jouent avec cœur."

Programme du tournoi de Nouvelle-Aquitaine

Samedi 4 septembre : Limoges CSP - Boulazac à 17h30 ; Pau - Poitiers à 20h30.

Dimanche 5 septembre : petite finale à 14h, grande finale à 17h.