Basket - Nouveau staff, nouvelle équipe : le Limoges ABC fait peau neuve

Après un an de crise sanitaire, le Limoges ABC veut reprendre le chemin des parquets en NF1. Le club de basket limougeaud ambitionne la montée en Ligue 2 féminine d'ici deux ans. Pour atteindre cet objectif, les dirigeants parient sur un nouveau staff et une nouvelle équipe. Décryptage.

Le président Jean-Paul Robert et le nouveau coach Romain Leclaircie lors de la présentation le 04 août 2021

La crise sanitaire a perturbé la saison l'an dernier des basketteuses du Limoges ABC. Preuve avec la meneure-arrière Johanna Breuil. Lorsqu'on lui demande la date de son dernier match, elle répond tout simplement "le 17 octobre (2020) !" Des lustres pour la jeune joueuse de 21 ans qui entame sa troisième saison dans l'effectif de l'équipe fanion.

La saison 2020 tronquée, le président veut la voir derrière. Désormais, il se concentre vers l'avenir, à l'aide d'un nouveau staff. Exit Régis Racine, bienvenue à Romain Leclaircie. Cet homme n'est néanmoins pas un inconnu, puisqu'il était l'assistant de Racine. "Je suis très heureux de prendre la fonction de coach principal" souligne-t-il, avec un objectif très ambitieux : faire remonter le club en Ligue 2 féminine.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Quatre recrues expérimentées

Pour cela, le nouveau coach parie un point essentiel : la cohésion de groupe. Après la crise Covid, l'entraîneur a fait le pari d'intégrer dans son effectif des joueuses "motivées". Certaines, sur les feuilles de matchs l'an dernier, ne sont plus là. Reste néanmoins la capitaine Ophélie Irabe. Johanna Breuil est aussi de celles-là.

"Je me sens à l'aise avec les dirigeants, le staff. Je suis chez moi ici. L'objectif ? Faire la meilleure saison possible, être sur le terrain, tout donner, revoir le public. Et gagner les matchs !"

Mais le nouveau staff a aussi fait le pari du recrutement. Deux joueuses étrangères vont intégrer le club d'ici la fin de semaine : Danni Williams, originaire des Etats-Unis et qui jouait l'an dernier en Espagne, comme Khadidiatou Diouf, pivot sénégalaise de 26 ans. Au total, 40% de l'équipe a changé.

Objectif : la Ligue 2 féminine

L'objectif est ambitieux : remonter en Ligue 2 féminine d'ici deux ans. Mais le nouveau coach ne s'en fait pas. "C'est vrai que le turnover a été important. Il faut _prendre le temps de s'entraîner_, que les filles prennent le temps de se connaître et de créer des automatismes, cela tout en gardant une exigence, qui va augmenter de semaines en semaines" explique Romain Leclaircie. Pas facile lorsque parmi vos quatre premiers matchs, il y a des affrontements avec trois des cadors de cette saison (Monaco, Feytiat et Voiron). Mais l'entraîneur le prend avec philosophie. "De toute façon, il faut les affronter. Et c'est peut-être mieux de le faire lorsque les équipes ne sont pas encore totalement prêtes." Il faudra donc que le LABC soit prêt dès le 18 septembre prochain, date du premier affrontement contre Monaco à la salle municipale.

Avant ça, les entraînements vont continuer toute la semaine. Trois matchs amicaux vont aussi être organisés contre Le Poinçonnet, Brive et Sceaux. Un tournoi est organisé le premier week-end de septembre au Poinçonnet.