🏀 Basket - Objectif Coupe de France pour la JDA Dijon

La JDA Dijon aimerait bien rééditer son parcours de 2021, et cette finale contre l'ASVEL. Samedi 18 mars 2023, la Jeanne a rendez-vous avec Le Mans, en quart de finale de la Coupe de France (15h30). En cas de victoire, la demi-finale aurait lieu le lendemain, le tout se déroulant à Trélazé (Maine-et-Loire). Une compétition qui tombe à un moment délicat pour la JDA, récemment pénalisée par des absences, et qui reste sur trois défaites consécutives - Strasbourg et Jérusalem en Ligue des champions, Fos-sur-Mer en championnat.

Un effectif toujours diminué, mais enfin au complet

Ces derni√®res semaines, la JDA Dijon n'a pas √©t√© √©pargn√©e par les soucis. "On ne peut pas demander √† des joueurs qui ont pass√© trois jours au lit, avec 40 de fi√®vre et des diarrh√©es, d'√™tre au meilleur de leur forme tout un match", relativise Nenad Markovic. Ainsi, David Brembly (r√©cemment bless√©), Gavin Ware et David Holston (r√©cemment malades) pourront jouer ce weekend, sans √™tre dans les meilleures conditions. "Ces derniers jours, ils ont pu r√©cup√©rer et s'entra√ģner, mais ils ne sont toujours pas √† 100%", pr√©vient leur entra√ģneur.

Les r√©sultats de la JDA sont moins bons, et Nenad Markovic le justifie par cette conjoncture n√©gative au niveau de l'infirmerie¬†: "On a cette p√©riode o√Ļ on a beaucoup de probl√®mes, beaucoup de bless√©s, beaucoup de malades. Ce n'est pas possible d'√™tre comp√©titifs au plus haut niveau avec juste sept ou huit joueurs pendant un voire deux mois. Au d√©but de la saison, on √©tait bons, on jouait bien, on √©tait bien class√©s, on battait tout le monde ... et on avait tout le temps dix joueurs. C'est l'√©norme diff√©rence".

Dans un calendrier toujours tr√®s charg√©, le staff essaye de remettre l'√©quipe dans le bon sens. "On essaye d'avoir du temps pour travailler, du temps pour s'entra√ģner, parce que je pense qu'on a compl√®tement perdu le rythme des entra√ģnements, le rythme des matchs, conc√®de Nenad Markovic. Certains joueurs reviennent, ils ont besoin de jouer 35 minutes, et d'autres se blessent, c'est un cercle vicieux¬†!".

"Every game will be like a war"

Alors que la saison avance, on peut avoir le sentiment que le niveau s'élève face à la JDA. "Le calendrier est difficile, on ne joue plus que des gros matchs, face à des équipes qui ont des objectifs : jouer les playoffs, être les mieux placés pour jouer les playoffs, des équipes qui jouent le maintien, prévient Nenad Markovic."Every game will be like a war". Chaque match sera comme une guerre, c'est ce que j'ai dit aux garçons, on doit être prêts pour ça".

Elimin√©e de la Ligue des champions (m√™me s'il y aura un match √† jouer mercredi en Isra√ęl √† Holon), la JDA Dijon peut voir cette Coupe de France comme le chemin le plus court pour acc√©der √† un troph√©e. "C'est le chemin le plus court, mais sur ce chemin il y a Strasbourg, Le Mans, l'ASVEL, Monaco, √©num√®re en souriant Nenad Markovic. 6 heures de bus, et le match √† jouer, ce n'est pas vraiment court, mais oui, √ßa peut √™tre plus court que dans d'autres comp√©titions".

Selon lui, tout va dépendre de la forme du moment sur les équipes encore engagées dans ces quarts de finale. "Comme je l'avais dit avant la Leaders Cup, c'est une question de momentum des équipes, rappelle le technicien de la Jeanne, sans oublier qu'il y a "toujours deux équipes avec un budget et de la qualité loin devant toutes les autres" - faisant référence à l'ASVEL et à Monaco.

Quelles seront les clés du match face au Mans ?

En championnat, la JDA s'√©tait inclin√©e, √† domicile, contre Le Mans, 110-100 apr√®s prolongation. L'entra√ģneur de la Jeanne, Nenad Markovic, nous livre les cl√©s de la rencontre pour ce match couperet¬†: "Contr√īler le tempo du match, parce qu'ils sont excellents sur les transitions. Contr√īler les rebonds, ne pas leur donner des points faciles, contr√īler leurs meilleurs joueurs. Ils jouent tr√®s bien en √©quipe, on va devoir trouver un moyen de jouer notre meilleur basket".

"Tout donner pour aller en finale et essayer de ramener un titre", l'analyse en vidéo de l'arrière de la JDA, Robin Ducoté

Le programme de la compétition

Samedi 18 mars 2023

13h00 : Bourg-en-Bresse (Betclic Elite) - Strasbourg (Betclic Elite)

15h30 : Le Mans (Betclic Elite) - Dijon (Betclic Elite)

18h00 : Pau-Lacq-Orthez (Betclic Elite) - Monaco (Betclic Elite)

20h30 : Lyon Villeurbanne (Betclic Elite) - Cholet (Betclic Elite)

Dimanche 19 mars 2023 (le tirage au sort aura lieu dans la foulée des rencontres, samedi soir)

14h30 : Demi-finale 1

17h00 : Demi-finale 2