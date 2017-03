Basket : Olivier Lafargue quittera Basket Landes à la fin de la saison

A l'issue de la rencontre contre Villeneuve d'Ascq ce samedi soir, Olivier Lafargue a annoncé qu'il ne serait plus l'entraineur de Basket Landes la saison prochaine. Il n'a pas confirmé sa future destination mais le club de Bourges est évoqué

Olivier Lafargue a annoncé sa décision à l'issue du match de ligue féminine perdu à domicile par Basket Landes 80-83.

En conférence de presse ce samedi soir, Olivier Lafargue annonce qu'il ne sera plus l'entraineur de Basket Landes pour la saison 2017-2018.

C'est une décision personnelle. Ca n'a rien à voir avec l'équipe ni avec l'amour que je porte pour ce club-Olivier Lafargue

Olivier Lafargue parle d'une décision personnelle : "Après 13 ans ici à Basket Landes, après les choses extraordinaires et fantastiques que j'ai pu y vivre, je ne serai plus le coach de Basket Landes l'année prochaine. C'est une décision personnelle. Ca n'a rien à voir avec l'équipe ni avec l'amour que je porte pour ce club, parce que tout le monde sait à quel point j'y suis attaché".

Cela faisait 13 ans que le Landais Olivier Lafargue, né à Aire-sur-L'Adour entraînait l'équipe landaise. Il était arrivé en 2004. En 10 ans, le club est passé du niveau de nationale 2 à celui d'un club de coupe d'Europe. Olivier Lafargue a 40 ans.

Il faut savoir se remettre en danger et aller voir autre chose-Olivier Lafargue

"J'ai passé un tiers de ma vie sur ce banc de touche, donc bien sûr ça fait quelque chose, mais c'est la vie qui est faite ainsi et je crois que des fois il faut savoir se remettre en danger et aller voir autre chose pour ne pas tomber dans un ronron quotidien". Olivier Lafargue conclue : "J''espère que l'entraineur qui viendra aura beaucoup de succès et que ce club aura aussi beaucoup de succès ".

Olivier Lafargue n'a pas souhaité révélé le nom de son futur club. D'après le Berry Républicain, le Landais pourrait bien aller entraîner le Bourges Basket, d'où la coach Valérie Garnier a annoncé son départ. Olivier Lafargue est par ailleurs assistant de Valérie Garnier en équipe de France depuis 2014.