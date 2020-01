Basket : Olivier Lafargue signe pour trois ans de plus à Bourges

Bourges, France

Un renouvellement de contrat qui permet de construire un projet sur la durée... D'ici 2024, Bourges veut porter son budget à 4 millions d'euros (3,5 millions cette année) et décrocher un final four. Des objectifs ambitieux qui ne sont pas pour déplaire à Olivier Lafargue : " On sait qu'on est à Bourges pour décrocher des titres. Quand on te propose des challenges comme ceux là, tu es très fier, et tu ne réfléchis pas longtemps. Bourges, ça fait vingt-cinq ans que c'est là, tu sais que c'est une maison qui est solidement installée, qui ne bouge pas malgré les vents, donc tu as envie d'amener ta pierre à ce grand édifice."

Olivier Lafargue, coach des basketteuses de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Pour la présidente du Bourges Basket, il était tout à fait naturel de reconduire Olivier Lafargue dans ses fonctions : " Quand on a fait le point au mois de juin, les deux années passées avec les objectifs atteints (un titre de champion de France, et deux coupes de France) , et des titres ramenés, ça paraissait logique de poursuivre l'aventure, déclare Agnès St-Gès. Olivier est rentré naturellement dans notre projet Tango 2024, et on ne s'est même pas posé la question, et s'il nous disait non. Il fallait valider notre coach pour pouvoir travailler sereinement et penser à notre recrutement pour la saison prochaine, même si on est bien sûr plus que jamais dans notre saison. Tout va bien : on est deuxième en championnat, troisième de notre poule en Euroligue derrière les très grosses équipes que sont Ekaterinbourg et Prague. Donc on a un bilan très positif. Les Tango, c'est aussi une belle aventure humaine est c'est important." Autre point positif : l'affluence au Prado est en hausse de 11 % depuis le début de saison.