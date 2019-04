Basket : Orléans bat Roanne et se rapproche de la place de leader de Pro B

Orléans, France

Les basketteurs de Roanne ont intérêt à s'accrocher à leur première place s'ils veulent la conserver, car juste derrière, Orléans et Vichy-Clermont poussent fort pour arracher la place du leader ! Ce samedi soir, l'OLB a battu Roanne 76 à 23. Dans un palais des sports plein à craquer, les supporters ont pu assister à une rencontre au sommet, un match de très haut niveau dans une ambiance particulièrement chaude.

Une belle revanche

Les Orléanais, en très grande forme, ont globalement dominé tout le match, même si quelques lacunes offensives ont parfois permis à Roanne de réduire l'écart. Une belle revanche pour les joueurs loirétains qui s'étaient inclinés avec le même écart de treize points, en décembre lors du match aller.

Dans un palais des sports plein a craquer, et une ambiance très très chaude, l'OLB mène Roanne 34 à 27 à la mi-temps. Match au sommet de la PRO B : le leader contre le deuxième. @cyrille_ardaudpic.twitter.com/pAOVJvHyEC — France Bleu Orleans (@FBOrleans) April 27, 2019

Pour l’ailier orléanais Giovan Oniangue, il n'y a absolument rien à jeter dans cette rencontre : "Il fallait être prêts mentalement et physiquement, et je pense qu'on l'a été" détaille-t-il. "L'équipe de Roanne on sait qu'elle va revenir, qu'il y aura des hauts et des bas. À l'aller ils avaient fait un très gros match. On savait que c'était une équipe avec beaucoup de talents et ça s'est encore vu ce soir. Mais on est bon ! Et si on continue de jouer comme ça, avec cette même intensité, je pense qu'on va gagner chaque match !"

Réécoutez la réaction de l’ailier Giovan Oniangue après le match Copier

"C'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens."

Après ce bel affrontement, Roanne n'a plus qu'une victoire d'avance sur ses dauphins Orléans et Vichy-Clermont. Il reste encore cinq matchs à jouer avant la fin de la saison régulière, et si l'OLB peut espérer arracher la première place, pour monter directement en Pro A, l’entraîneur Germain Castano ne souhaite pas se réjouir trop vite, bien au contraire : "Je suis très fier des joueurs. J'ai beaucoup aimé, mentalement on était prêt. Après un match comme ça tu n'as qu'envie de profiter. On prend les matchs les uns après les autres, on n'a pas notre avenir entre les mains. Dès lundi après-midi on se concentrera sur la rencontre face à Saint-Chamond, et comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens."

Réécoutez la réaction de l’entraîneur Germain Castano après le match Copier

Prochaine rencontre pour les basketteurs orléanais, ce sera donc ce vendredi 3 mai face à Saint-Chamond. L'équipe originaire de Rhône-Alpes est septième du classement.