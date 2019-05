Basket : Orléans entame les play-offs en beauté

Orléans, France

Avec une telle ambiance, les basketteurs orléanais se sont sans doute sentis pousser des ailes ! Ce jeudi soir ils ont réussi avec succès leur entrée dans les play-offs de PRO B, lors du match aller des quarts de finale. Face à Poitiers (9ème de la saison régulière) ils ont gagné 81 à 67.

L'OLB a tout donné pour venir à bout de Poitiers. © Radio France - Cyrille Ardaud

Le vainqueur des play-offs rejoindra Roanne, premier de la saison régulière, et montera en PRO A. Deux ans après sa descente, l'effectif a sans doute envie de retrouver les meilleurs clubs français. D'autant que c'est l'année ou jamais pour monter, car dès l'an prochain les règles changent. Il n'y aura plus qu'un club qui pourra accéder à la première division, contre deux actuellement.

Prochain match dans moins de 48 heures

Cette victoire sur Poitiers permet aussi aux hommes de Germain Castano de poursuivre sur leur belle lancée : ils enchaînent 5 matchs gagnés. Une manière aussi de se rassurer avant le match retour qui se disputera ce samedi 1er juin à Poitiers.

Match aller des quarts de finale des play-off de Pro B ! #Orléans affronte #Poitiers. À la mi-temps, l'OLB mène 42-35 ! pic.twitter.com/Pq913HlMzP — France Bleu Orleans (@FBOrleans) May 30, 2019

Miralem Halilovic au top : 23 points marqués, 35 d'évaluation © Radio France - Cyrille Ardaud

Cette rencontre, seulement 48 heures après le premier match est évidemment dans toutes les têtes. Germain Castano, l’entraîneur, ne veut pas se réjouir trop vite : "Tout n'était pas parfait ce soir. Mais les mecs ont répondu présent parce que on avait besoin d'eux. J'ai toujours dit que les play-offs était une autre compétition, et le match 1 est important. Poitiers est une équipe accrocheuse, qui tente des choses, qui est dangereuse. Attendons le deuxième match, Poitiers ne va pas se laisser battre comme ça !"

"Il faut très rapidement oublier ce match, et passer au suivant"

Deux joueurs se sont faits particulièrement remarqués ce jeudi soir au palais des sports d'Orléans : le capitaine Miralem Halilovic (23 points marqués, 35 d'évaluation) et Junior Mbida (13 points marqués). L'aillier est content de la rencontre, mais il pense déjà au match de samedi : "Il faut très rapidement oublier ce match, et passer au suivant. L'année dernière, le scénario était similaire : on avait gagné contre Rouen et on avait perdu les deux matchs d'après. Il ne faut pas refaire les mêmes erreurs. Je pense qu'on est bien focus. La mission c'est de le prendre dès samedi."

Junior Mbida, plutôt en forme ce jeudi soir, a marqué 13 points. © Radio France - Cyrille Ardaud

En cas de victoire de Poitiers, ce samedi, la belle se disputera le mardi 4 juin à Orléans.