Basket: à Orléans, l'équipe de France perd son deuxième match de préparation pour l'Euro

Après un premier match victorieux, samedi à Pau, les joueurs de Vincent Collet ont perdu contre la Croatie (87-92). Les Bleus ont réuni 2385 spectateurs au palais des sports d'Orléans.

Deuxième match mais une première défaite pour l'équipe de France masculine de basket en vue de sa préparation pour le championnat d'Europe (réparti entre quatre pays du 31 août au 17 septembre). Les Bleus se sont inclinés 87-92 contre la Croatie au Palais des Sports d'Orléans. Pourtant, ils ont mené pratiquement tout le match avant de craquer dans les dernières minutes.

L'équipe de France victime de son inconstance

Malgré la défaite, l'entraîneur de l'équipe de France, Vincent Collet, s'est montré optimiste. "Lorsque justement on ne perd pas la tête en attaque, on sent qu'on a un vrai potentiel. Qui plus est, on a différentes façons de marquer. On a marqué près du cercle, on s'est aussi passé la balle. Maintenant, il faut faire mieux défensivement. Notre ambition passera d'ailleurs par une amélioration conséquente du niveau défensif", le point principal à travailler en vue du prochain match contre la Lituanie (jeudi soir, 20h30, au palais des sports d'Orléans)

Il pointe la mauvaise gestion de la fin de match. "Pour moi, on ne gagne pas car on ne contrôle pas bien le rythme à quatre, cinq, minutes de la fin. On s'emballe un peu lorsque l'on a deux, trois, quatre d'avance. On essaie trop de mettre le coup de grâce alors qu'avant on avait construit nos attaques".

2385 spectateurs au palais des sports d'Orléans

Quelques semaines après la descente de l'Orléans Loiret Basket en Pro B, la venue de l'équipe de France est une petite bouffée d'oxygène pour les amateurs de basket orléanais. Même si certains ont déboursé jusqu'à 90 euro pour obtenir un billet et 150 euro pour le "pack trois matches" de mardi à jeudi.

Reportage France Bleu Orléans: l'équipe de France attire les passionnés de basket au palais des sports. Copier

Jade, 14 ans, a pu profiter des professionnels au plus près de l'action. Ce jeune joueur de l'OLB était chargé de passer la serpillière pendant les temps mort. © Radio France - Guillaume Drechsler

Revivez la soirée en tweet

Belle ambiance pour l'entrée des joueurs de la Team France basket au Palais des sports d'Orléans. Coup d'envoi dans qq minutes vs Croatie! pic.twitter.com/vOfAayxzXd — Guillaume Drechsler (@la_drech) August 8, 2017

L'hymne français entonné avec coeur par le Palais des Sports d'Orléans! C'est parti pour France vs Croatie. @ffbasketballpic.twitter.com/jh71pnWiDg — Guillaume Drechsler (@la_drech) August 8, 2017

France-Croatie (prépa de l'Euro 2017) au Palais des Sports: les Bleus mènent 19-13 après le premier quart temps. #Basketball@ffbasketball — France Bleu Orleans (@FBOrleans) August 8, 2017

Fin du 3e quart temps au Palais des sports: la Team France @ffbasketball mène 69-64 contre la Croatie #FRACRO#PrépaEuro2017pic.twitter.com/x9h8knziAX — France Bleu Orleans (@FBOrleans) August 8, 2017

Il reste 5 minutes au Palais des Sports et la Team France @ffbasketball mène 76-73 vs Croatie ! 2385 spectateurs présents ce soir #FRACROpic.twitter.com/SByTpNrRxI — France Bleu Orleans (@FBOrleans) August 8, 2017