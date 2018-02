Orléans, France

Devant 1600 spectateurs, les orléanais ont joué le coup à fond pour se qualifier en quart de finale de la Coupe de France de basket. En début de rencontre, tout commence bien pour l'OLB, qui inflige un 6-0 d'entrée à Chalons/Reims, en grande difficulté en Pro A cette saison ( 15 ème après 20 matchs ). Après cette gifle, les champenois reprennent leurs esprits et se montrent plus entreprenants dans la raquette en imposant un défi physique trop difficile à supporter pour les joueurs orléanais. Le pivot de Chalons/Reims, Romain Duport enchaîne les points sous le panier, pendant qu'Orléans se laisse distancer à la fin du premier quart temps ( 20-25 ).

L'OLB tente mais l'écart de division se fait sentir

Au début du deuxième quart-temps, les champenois déroulent et continuent à mettre la pression dans la raquette grâce à leur pivot et à leurs incursions répétées. Orléans résiste, joue, mais l'écart semble trop important. La mi-temps approche et les orléanais multiplient les pertes de balles dans leur camp et même sur l'une de leur remise en jeu ! ( 31-40) Mais deux éclairs du meneur portoricain orléanais, Alex Abreu, offre au public, le droit d'y croire à nouveau et de rentrer au vestiaire ,avec seulement, quatre points de retard à la mi-temps ( 36-40 )

" Partagez le ballon, courrez, faites vous plaisir"

C'est le discours du coach de l'OLB, Germain Castano à la mi-temps et il a été reçu cinq sur cinq par les joueurs. Comme en début de match, les champenois sont complètement dépassés par les vagues d'attaques orléanaises, ils encaissent un terrible 10-0 au début du troisième quart-temps. Le coach de Chalons/Reims ne peut que constater les dégâts : " Les joueurs majeurs d'Orléans ont su prendre leurs responsabilités quand il était nécessaire de les prendre. Il semblerait que dans notre équipe, nous n'avons pas cette capacité là " . Kyle Mcalarney, l'arrière orléanais, se met en route et enchaîne les passes décisives, il marque deux shoots à trois points primordiaux dans ce troisième quart temps. Les esprits des joueurs de l'OLB se libèrent et la rencontre tourne à la démonstration, avant le quatrième quart-temps, l'écart est de + 6 points pour Orléans. (52-58)

Une fin de match tendue mais maitrisée

Dans la dernière partie du match, Orléans continue de bien défendre et provoque une réussite insolente en attaque. A trois minutes de la fin, Chalons/Reims réussit à revenir au score (69-69) mais grâce à un shoot à trois point de Kyle Mcalarney à 40 secondes de la fin, les orléanais s'envolent au score et ils ne seront plus jamais inquiétés. Et maintenant ? Malgré la qualification pour les quarts de finale, le coach orléanais, Germain Castano veut garder la tête froide et se concentrer sur les vrais objectifs " Je continue à dire que la Coupe de France, on ne la gagnera pas (...) On ne va pas faire la fine bouche, on est content d'y aller, il faut faire attention à ne pas se brûler les ailes, nous sommes encore sur tous les tableaux. Le prochain match ce sera sur un terrain neutre et on ne sait pas contre qui on jouera " et quand on lui demande contre qui, il aimerait jouer ce quart de finale " Sur un terrain neutre, j'ai envie de jouer une équipe de ma division donc Denain ( Pro B )". Mais avant le tirage au sort des quarts de la Coupe de France, Orléans retrouvera Denain, cette fois en finale de Leaders Cup, dimanche à 14h30.