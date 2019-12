Basket - Pas de répit pour la Chorale de Roanne et Saint-Chamond qui reçoivent ce soir

Roanne, France

Pas de répit donc pour nos deux clubs de basket ligériens qui reçoivent ce vendredi soir en championnat. La Chorale de Roanne, 16ème de Jeep Elite, veut se relancer face à Boulazac (10e), après sa défaite à Bourg-en-Bresse mardi soir, 83-71.

Les Roannais vivent une semaine compliquée après la suspension de Justin Carter. Ce dernier est reçu vendredi matin par son président. Le capitaine choralien Clément Cavallo veut que, comme mardi, son équipe reste soudée pour tenter de l'emporter.

"On est à la maison. Il faut que les mêmes gars qui se sont battus mardi fassent mieux vendredi soir pour gagner. Il faut gagner!"

Il faut gagner vendredi soir! Le capitaine de la Chorale, Clément Cavallo

"On s'était dit qu'on devait prendre deux matches sur quatre en deux semaines. On est pour le moment à une victoire, deux défaites. On se doit donc de finir cette semaine sur la meilleure des notes."

Le SCBVG au révélateur du leader

En Pro B, à la même heure ce vendredi soir, Saint-Chamond 6ème reçoit les Nordistes de Denain, co-leaders du championnat. Les Couramiauds vont tenter d'enchaîner une 5ème victoire consécutive, mais seront privés de leur capitaine.

Jonathan Hoyaux s'est blessé au pied lors du match à Saint-Quentin. Il est remplacé par Max Kouguère jusqu'à la fin de l'année. Beaucoup de changements dans l'équipe de l’entraîneur, Alain Thinet, qui espère tout de même faire tomber le leader.

"Ce serait bien de prendre ce match pour revenir à leur hauteur. C'est un nouveau départ pour nous. Gide Noël a terminé sa pige. Jonathan Hoyaux est blessé jusqu'à la fin de l'année."

C'est un nouveau départ pour nous. L’entraîneur de Saint-Chamond, Alain Thinet.

"On récupère un nouveau joueur du coup, Max Kouguère, ainsi que deux blessés (Bernaoui et Pharose). On va voir si on est compétitifs face à une équipe haut de gamme."

Roanne / Boulazac et Saint-Chamond / Denain, coups d'envoi 20h ce vendredi soir.