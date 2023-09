Basket : pas de retour en arrière prévu sur les nouveaux horaires

Depuis l'annonce cet été des nouveaux horaires des matchs de championnat de basket, certains supporters sont en colère. Mais le nouveau diffuseur de la ligue, la plate-forme Skweek, assume : il n'y aura pas de retour en arrière.

"Des horaires inadaptés"

Des matchs le samedi à 16h ou le dimanche à 14h30 ? Les présidents des associations de supporters manceaux sont plus que dubitatifs, comme Julien Dumans, président du Virage Nord : " Il va y avoir un gros problème de remplissage dans les salles le samedi après-midi. On peut comprendre que les enfants sont au basket par exemple, ou ont des activités sportives. Parfois, les gens travaillent le samedi. Les horaires sont vraiment pas adaptés à ce qu'on a pu connaître."

Même réaction chez Soizic Pineau, président des Félins : "C'est du grand n'importe quoi ! Personne ne comprend cette décision. On n'a pas pensé aux gens qui travaillaient, on n'a pas pensé aux gens qui ont des enfants qui font du sport. Ma plus grande crainte, c'est de voir beaucoup moins de monde dans la salle. Pour moi, la Ligue ne respecte pas les supporters. On a privilégié le nouveau diffuseur que personne ne connaissait. C'est vraiment dommage."

Du côté du MSB, le président Christophe Le Bouille s'est montré dubitatif : " Je ne vous dis pas que ça m'emballe de jouer le samedi à 16 h, c'est une évidence. *O**n sait bien malheureusement que *ça va nous priver d'un certain public, mais on n'a pas le choix. Donc il faut faire avec".

Comme en Ligue 1 ou en Top 14

Côté diffuseur, Cyril Méjane, le directeur éditorial assume le choix de Skweek "Avant, tous les clubs se plaignaient, les spectateurs se plaignaient, les fans se plaignaient et c'était impossible d'aller trouver des nouvelles personnes pour aimer le championnat de France parce que la qualité audiovisuelle des matchs télé n'était pas bonne. Nous, nous allons produire tous les matchs en qualité de Broadcast Télé, avec plusieurs caméras et nos équipes aux commentaires. Et c'est mieux pour aller recruter de nouvelles personnes, pour regarder le basket français et derrière pour aller dans les salles."

L'idée est donc d'attirer un nouveau public dans les salles, et il prend pour exemple les matchs de Ligue 1 de football ou de Top 14 de rugby, diffusés en pleine journée le week-end... Une stratégie déjà éprouvée chez nos voisins espagnols :" En Espagne, où le basket est très puissant, c'est une vraie réussite. Et le diffuseur est content. Et les salles ne sont pas spécialement vides. Elles sont autant remplies qu'avant et ce n'est même plus car les clubs ont trouvé des façons de faire venir le public."

Un bilan de ces nouveaux horaires sera fait à la fin de la saison pour ajuster avec les clubs si besoin, mais aucun retour en arrière n'est prévu pour le moment.