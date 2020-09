Basket - Petit comité mais belles retrouvailles pour les supporters du Limoges CSP face à Cholet

Six mois que les supporters du Limoges CSP n'avaient pas vu jouer leur équipe au Palais des Sports de Beaublanc. Et même un peu plus. Le match de préparation ce mardi face à Cholet a débuté avec près d'une heure de retard à cause d'un problème technique sur un panneau. Peu importe ! Les quelques 1 500 supporters présents pouvaient bien attendre encore un peu. A l'instar d'Annick, heureuse de pouvoir revenir au palais des sports :"Je suis tellement contente. J'avais tellement peur de ne pas pouvoir revenir à Beaublanc. Donc on accepte tout ! Même le masque. En espérant que la température extérieure change un jour" rigole-t-elle. "Et on espère que notre équipe va nous donner beaucoup de joie cette année encore" lance comme une prière cette fidèle supportrice du Limoges CSP.

Les recrues ont fait plaisir !

Le bonheur d'Annick (en t-shirt vert) de retrouver Beaublanc © Radio France - Jérôme Ostermann

Pour cette avant dernier match de préparation, et sous les yeux de la patronne du club Céline Forte, ce fût le cas. Le Limoges CSP a facilement dominé une équipe de Cholet certes diminuée 93 à 65. Mais au delà de l'adversaire, Paco, un ancien du centre de formation, a aimé ce qu'il a vu et notamment l’étonnant pivot cubain Grismay Paumier, meilleur scoreur du match avec 16 points marqués :"On a vu des recrues qui étaient vraiment de bons joueurs. Paumier est très solide. Je ne pensais pas qu'il se ferait sa place aussi vite. Je trouve que Crusol a fait beaucoup de progrès. Scrubb, très bon joueur comme Nelson. Je trouve qu'on a une bonne équipe. Ils sont très collectifs". Analyse partagée par Lionel :"Le collectif, l'envie. Et puis Scrubb, c'est une belle recrue. Je pense qu'on a fait une bonne pioche."

Ça pousse, ça galvanise tout le monde - Mehdy Mary

Le bonheur des Phénix de pouvoir revenir au palais des sports © Radio France - Jérôme Ostermann

Lionel également très heureux de retrouver Beaublanc et l'ambiance d'un match de basket. Tout comme les membres des groupes de supporters. Eagles, Ultras Green et Phénix ont fait du bruit. Ce qui n'a pas échappé à l’entraîneur Mehdy Mary :"A certains moments, on entendait bien ! Quand on regardait, on voyait beaucoup de sièges vides mais ça fait quand même du bruit. Ça pousse, ça galvanise tout le monde." Beaublanc où le gel hydroalcoolique a parfois manqué et où le sens de circulation a par moments volé en éclats. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Des axes à améliorer pour que la reprise du championnat face à Nanterre se fasse sans fausse note dans un peu plus d'une semaine. D'autant que les dirigeants, si le contexte sanitaire le permet, espèrent accueillir plus de 4 600 supporters.