Basket - Play offs de Pro B : Boulazac au pied du mur face au Havre

Les basketteurs du Boulazac Basket Dordogne disputent ce dimanche leur quart de finale retour face au Havre. Une défaite et ils sont éliminés de la compétition.

Le choix est restreint. Ce dimanche 27 mai, le Boulazac Basket Dordogne dispute son match retour des quarts de finale des play offs de Pro B. Après leur courte défaite 67 à 65 vendredi soir sur leur terrain, les joueurs du BBD n'ont pas d'autre option que de remporter ce match. Un échec et ils pourront partir en vacances. En cas de victoire ils auront le droit à une match supplémentaire pour les départager mercredi prochain au Palio.

King dans le viseur

Pour gagner le BBD devra montrer plus de réussite sous le panier et s'engager dès le premier quart-temps. Vendredi l'équipe a manqué de rythme et commis trop de fautes pour espérer l'emporter face à des Normands combatifs. Il faudra aussi garder l'oeil sur Bernard King, auteur de 26 points en match aller.

En direct sur France Bleu Périgord et sur Facebook

Pour suivre cette rencontre, rendez-vous dès 17h30 sur France Bleu Périgord et francebleu.fr avec Francis Lacour et Xavier Dalmont. Sur la page Facebook de France Bleu Périgord vous pourrez aussi suivre cette rencontre en direct audio et commentez le match.