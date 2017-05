Basket, Play-offs, la belle du quart de finale pour le BBD

Ce mercredi 31 Mai 2017, au Palio, Boulazac retrouvait Le Havre pour une troisième fois en quelques jours. Une belle d'un quart de finale des play-offs de Pro B de Basket. Dos à dos, les deux clubs s'étaient chacun, imposés à l'extérieur. Ce soir Boulazac s'impose et jouera, samedi la demi-finale.

Quart de Finale Play-offs ProB la belle Boulazac-Le Havre

Ce mercredi 31 mai 2017, le Palio était copieusement rempli, pour cette ultime confrontation de la saison, entre les deux clubs. Le Havre s'était imposé, vendredi dernier, dans ce même Palio, 67 à 65, avant que le BBD ne réplique sur le parquet du Docks Océane, dimanche soir, 74 à 63. L'opposition de ce soir était donc décisive.

C'est TJ Sapp qui donne le ton, il inscrit les premiers points de la rencontre et le tout premier panier primé, le BBD mène alors 3 à 0 devant 3 500 spectateurs. Le Havre se retrouve mené 7-0 mais réagit et passe devant au score, tout en remportant le premier quart temps 19 à 16. On se dit alors que comme lors de la saison régulière, Boulazac va souffrir à domicile et devra courir après le score. C'est exactement ce qui va se passer. Même si les boulazacois remportent le deuxième quart temps 12 à 11. A la mi-temps, c'est le visiteur qui est devant au score, 30 à 28.

Claude Bergeaud, le coach boulazacois réclame à ses joueurs plus de mouvements, et Le Havre protège bien sa raquette. Il y a du déchet, de part et d'autre. Un manque de réussite à trois points et dans les lancés francs, pour les deux équipes et dans les mêmes proportions. Le match reste toujours aussi indécis. Boulazac perd le troisième quart temps 18 à 17 et continue de courir après le score.

Dans le dernier quart temps, Le Havre en moins de deux minutes est pris par les fautes et se retrouve à 5 fautes collectives. Le premier tournant de la rencontre. Boulazac va en profiter et se détacher dans ce dernier quart temps qu'il remporte 25 à 11. Le Havre est chaos debout. Boulazac gagne 70 à 59 et se retrouve en demi-finale des play-offs de Pro B et jouera sa demi-finale aller, au Palio, face à Evreux.

Boulazac Basket Dordogne au Palio face au Havre © Radio France - Benjamin Fontaine

Statistiques du match, Boulazac-Le Havre Site LNB

Demi-Finale Play-offs Pro B de Basket, samedi 3 juin 2017

Fos Sur Mer - Nantes et Boulazac - Evreux les affiches des demi-finales.