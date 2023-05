Basket, Play-offs Pro B, Boulazac ne cède qu'en fin de match à Chalon sur Saône 87-78

Ce dimanche 28 mai 2023, 19h30, débute la demi-finale, aller, des play-offs de Pro B entre Chalon sur Saône et Boulazac. Une rencontre qui nous a tenu en haleine jusqu'au bout, un très bon niveau de basket de chaque côté. Le BBD a longtemps fait douter l'Elan Chalon pourtant largement favori. Un BBD toujours aussi diminué, mais toujours aussi volontaire, courageux et motivé pour réaliser de bons play-offs.

Une première mi-temps très accrochée

On ne s'attendait pas à voir une partie aussi belle, d'une aussi grande qualité, ce dimanche soir, au Colisée devant plus de 5000 spectateurs. Olivier Cortale lance les hostilités, il est le premier à marquer et sera l'homme du match côté boulazacois avec 29 points, meilleur marqueur également. Boulazac pratique une défense de zone et cela lui réussit durant cette première mi-temps. Le match est vraiment de haut niveau. Même si le BBD perd de très peu les deux premiers quarts temps. Son retard est mince en retournant aux vestiaires, 45 à 43 en faveur de l'Elan Chalon.

Boulazac ne cède que lors des 5 dernières minutes

Durant cette magnifique demi-finale, aller, Boulazac ne perdra que 9 ballons, va réussir 8 paniers primés contre 12 pour son adversaire. Même s'il y a défaite au bout, il y a beaucoup de choses positives à retenir de la prestation boulazacoise. Quel courage, quelle volonté, malgré les absences de Sané, de Junakovic, de Cassier et le retour de Nicolas De Jong, auteur d'un bon match. Seul Nic Moore n'a pas été dans ses standards habituels, peut-être son moins bon match de la saison, en panne d'adresse, il n'inscrira que 5 points. Il nous doit, il se doit une revanche, mercredi soir pour le retour, au Palio. Nous n'attendions pas le Boulazac Basket Dordogne a un tel niveau. Il n'aura pas manqué grand chose pour réaliser l'exploit. Statistiques du match, site LNB .