Basket - Play-offs, Pro B : Boulazac bat Antibes 95-92 et ira en demi-finale

L'information tombe juste avant le coup d'envoi de cette belle des quarts de finale des play-offs de Pro B de basket, Nicolas De Jong est malade et ne jouera pas ce match. C'est donc une équipe boulazacoise décimée qui va débuter la rencontre. L'absence de Nicolas De Jong s'ajoute à celles de Sané, de Junakovic et de Cassier. Du coup c'est à 7 joueurs que le BBD a vraiment disputé son match couperet, ce soir, devant un peu plus de 2300 spectateurs.

ⓘ Publicité

Une belle première mi-temps des locaux

Olivier Cortale inscrit le tout premier panier de la soirée. Boulazac réalise une bonne entame de match, comme ce fut le cas lors des deux précédents quarts de finale. Seulement 2 ballons perdus lors des dix premières minutes de jeu effectif. Une superbe adresse, surtout à trois points. Antibes rapidement pris par les fautes. Ce premier quart temps se termine par un bel avantage pour les boulazacois, 29 à 19. Boulazac joue la défense de zone et compose avec les absences et les rotations sont moins nombreuses. On a souvent parlé d'une belle profondeur de banc côté BBD, cette saison, mais cet avantage Boulazac ne l'a plus pour jouer les play-offs. Antibes manque de rythme parfois, Boulazac défend bien et se retrouve avec un avantage à la pause, 53 à 45.

Antibes tente alors d'user son adversaire

Antibes sait que le Boulazac Basket Dordogne va s'essouffler, se fatiguer plus le match va avancer. Côté Antibes on peut faire tourner, on est au complet, alors que les périgourdins sont amoindris. C'est donc un travail de sape, c'est en essayant d'user le BBD, comme ce fut le cas lors du quart de finale, retour, et ainsi s'adjuger la victoire, sur le fil. Mais c'est sans compter sur l'énorme match courage du capitaine Cavallo, de la fantastique réussite de Nic Moore, meilleur marqueur de la rencontre et auteur de 31 points. Nic Moore bien aidé par le grand match d'Olivier Cortale. Tous ont été bons, on regrette un Bathiste Tchouaffé en demi teinte. Qu'importe, les basketteurs boulazacois tiennent bon jusqu'au bout, le fin de match est indécis, plein de suspens, et malgré le fait d'avoir perdu les deux derniers quarts temps, le Boulazac Basket Dordogne s'impose 95 à 92 et jouera ce dimanche la demi-finale aller à Chalon sur Saône. Statistiques du match, site LNB.