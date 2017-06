Basket - Play-offs Pro B : Boulazac en finale après sa deuxième victoire sur Evreux

Ce lundi de Pentecôte, les basketteurs boulazacois se déplaçaient à Evreux, pour la demi-finale retour des play-offs de Pro B de Basket. Le BBD partait avec l'avantage de sa victoire à l'aller. Boulazac s'impose à l'usure sur le parquet d'Evreux 82 à 67 et jouera lundi la finale.

Demi-Finale Retour, Play-offs Pro B, salle Jean Fourré, Evreux - Boulazac Basket Dordogne

La rencontre, en ce lundi 5 juin, jour de pentecôte débute par des séries, un 7-0 réalisé par le BBD, auquel Evreux réplique par un 13-0. Le ton est donné. La rencontre s'annonce indécise et disputée. Du moins le croit-on en ce début de rencontre. Dans ce premier quart temps, il y a de fébrilité dans les deux camps, du coup, on rate beaucoup. Fin du premier quart temps, Evreux mène alors 14 à 13.

Ce soir, le BBD joue en harmonie, et chaque joueur se sent concerné et semble être en réussite, à l'image de TJ Sapp qui réalise 4 paniers primés sur les 4 tentés. Les déchets sont criants en revanche aux lancés francs et des deux côtés. Mais aucun joueur d'Evreux ne semble en réussite dans les shoots primés. Du coup, Boulazac réalise un premier écart et remporte le deuxième quart temps 27 à 20. La mi-temps est sifflée avec un score qui avantage le BBD 40 à 32.

Plus de 150 supporters des Gouyats et des Requins ont fait le déplacement à Evreux et ne vont pas le regretter. Boulazac est collectif, solide et continue de laisser Evreux à distance au score. 21 passes décisives, 8 interceptions et 30 rebonds défensifs, voilà qui témoigne de l'abnégation des boulazacois. Ce soir, il y avait aussi la réussite à 3 points avec 10 paniers réussis sur les 20 tentés. Boulazac remporte le troisième quart temps 22 à 18 et mène alors 62 à 52.

Les jambes ébroïciennes sont de plus en plus lourdes. Le moral des locaux est au plus bas. Les supporter périgourdins se font de plus en plus entendre. Boulazac enfonce le clou dans le quatrième quart temps qu'il remporte 20 à 15. Boulazac s'impose à Evreux 82 à 67 après avoir gagné la demi-finale aller, et se qualifie pour la finale des play-offs de Pro B. Pour la deuxième fois de son histoire et 5 ans après, jour pour jour, le BBD tentera de jouer l'accession en Pro A, mais ne connait pas encore son adversaire.

Boulazac Basket Dordogne © Radio France - Benjamin Fontaine

Statistiques du match, Evreux-Boulazac Site LNB

Dans l'autre demi-finale, Fos sur Mer s'impose sur le fil à Nantes 67 à 66, il y aura une belle jeudi soir entre les deux clubs. Boulazac connaîtra ce soir là son adversaire en finale.