Basket, Play-offs Pro B fin de l'aventure pour le Boulazac Basket Dordogne

Ce soir, il s'agissait d'un match couperet pour le Boulazac Basket Dordogne. Une victoire lui aurait ouvert les portes de la belle d'une demi-finale qu'il aurait fallu jouer à Chalon sur Saône. La défaite et c'était la fin d'une belle saison, malgré les nombreuses galères et les nombreuses absences. Le BBD est allé au bout de lui même, mais ce fut insuffisant. Mais saluons son beau parcours en phase régulière et en play-offs.

ⓘ Publicité

Deux premiers quarts temps bien maitrisés par le BBD

Coup d'envoi, ce mercredi 31 mai 2023 à 20h de la demi-finale, retour des play-offs de Pro B de basket, après avoir embêté longtemps Chalon sur Saône, lors du match aller, le BBD espérait bien gagner ce soir pour s'offrir une belle, samedi soir prochain. Boulazac débute fort la rencontre et mène rapidement 16 à 2. Olivier Cortale, comme dimanche soir, inscrit les premiers points de son équipe et fera, encore ce soir, un excellent match. Nic Moore n'a pas mis autant de temps que dimanche dernier, pour régler la mire. L'adresse est au rendez-vous en ce début de match, alors que Chalon sur Saône connait des problèmes dans ce domaine. 4 paniers primés sur 6 tentés par le BBD, alors que c'est du 0 sur 6 pour les bourguignons. Une seule perte de balle, les boulazacois rendent une belle copie durant le premier quart temps qu'il remporte 27 à 15. Chalon sur Saône réagit bien dans le deuxième quart temps qu'il gagne 29 à 23. Au total seulement 2 ballons perdus par Boulazac durant cette première mi-temps et tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Le moral est au beau fixe au moment de retourner aux vestiaires.

Cruel dénouement pour le Boulazac Basket Dordogne

Boulazac revient avec les meilleures intentions pour cette deuxième mi-temps, mais il va être chahuté et dominé aux rebonds tant défensifs qu'offensifs. Chalon retrouve de l'adresse et sa défense en zone pose de plus en plus de problèmes aux hommes d'Alexandre Ménard. Chalon sur Saône remporte le troisième quart temps, 21 à 18. Le suspense est total à l'entame du dernier quart temps, Boulazac ne menant plus que 68 à 65. En fin de troisième quart temps, Paul Billong retombe lourdement sur le dos et se blesse. On ne le reverra plus et Boulazac, déjà largement diminué par les absences de Sané, Cassier et Junakovic va devoir se passer de Paul Billong pour la fin du match. Les visiteurs en profitent pour recoller au score et même a passer devant au score pour la première fois du match à 2 minutes 53 secondes de la fin. Cruel dénouement, le Boulazac Basket Dordogne cède dans les 7 dernières secondes et perd 84 à 83. La saison s'arrête là et c'est Chalon sur Saône qui jouera la finale pour la montée en élite, face à Chalons-Reims. Statistiques du match, site LNB.