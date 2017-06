Basket Play-offs ProB, Boulazac remporte la demi-finale aller 87 à 76

Ce samedi 3 juin 2017, il y avait foule au Palio, pour assister à la demi-finale, aller, des play-offs de Pro B de basket. Boulazac face à Evreux. Revanche de la saison passée. Devant plus de 3 300 spectateurs le BBD s'impose 87 à 76 et prend une petite option avant la demi-finale retour, ce lundi.

Demi-Finale Aller Play-offs Pro B Basket au Palio, Boulazac Basket Dordogne - La Madeleine d'Evreux

Ce samedi 3 juin 2017, le Boulazac Basket Dordogne recevait la Madeleine d'Evreux pour disputer la demi-finale, aller, des play-offs de Pro B de Basket. Le remake de la demi-finale de la saison dernière. Trois rencontres épiques qui avaient tenu tout le monde en haleine jusqu'au troisième match, jusqu'à la belle, et jusqu'aux prolongations fatales au Boulazac Basket Dordogne. Ce soir, il y avait comme un air de revanche, d'autant qu'Evreux a remporté les deux matchs de la saison régulière. Boulazac était averti.

Le BBD en réussite dans le premier quart temps

Boulazac fait un début remarquable, et mène 8-0 dans sa rencontre face à Evreux. Mais les visiteurs réagissent et reviennent au score. On défend dur et on joue à la limite de la légalité. Le BBD remporte le premier quart temps 24 à 21.

Réaction d'Evreux dans le deuxième quart temps

Il y a bien sur du déchet dans le jeu des périgourdins, avec 13 ballons perdus dans la première mi-temps. C'est un peu trop. Heureusement le BBD compense par la réussite à 3 points, 5 paniers primés réussis dans cette première mi-temps, dont 3 pour le seul TJ Sapp, dans un grand soir. C'est l'heure de revenir aux vestiaires. Evreux gagne le deuxième quart temps 19 à 13 et mène à la pause, 40 à 37.

Le BBD montre deux visages dans le troisième quart temps

Boulazac connait quelques problèmes face à la défense d'Evreux, parfois rugueuse. Le BBD déjoue et compte jusqu'à 9 points de retard et on commence à douter. Boulazac est malchanceux dans ce troisième quart temps. Et puis d'un seul coup, retrouve son adresse, toujours avec TJ Sapp et Jarvis Williams et Marko Sutalo qui font chacun une belle prestation. Le BBD renverse la situation et gagne ce troisième quart temps 24 à 20 et mène alors 61 à 60.

Evreux a laissé passer sa chance et se retrouve au pied du mur, devra l'emporter, lundi soir, à domicile face à ce même BBD pour continuer l'aventure. Boulazac remporte le dernier quart temps et épuise son adversaire grâce à une meilleure profondeur de banc, 26 à 20 et gagne le match 87 à 76. Le BBD est à une victoire de la finale.

Claude Bergeaud, entraîneur du BBD © Radio France - Benjamin Fontaine

