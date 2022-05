Basket playoffs : "Le piège serait de se dire que c'est déjà fait" pour le directeur sportif de la JDA Dijon

Fabien Romeyer, directeur sportif de la JDA Dijon, invité de France Bleu Bourgogne Copier

Après votre belle victoire à Limoges dans le premier match de ces quarts de finale, est-ce que le plus dur est fait pour votre équipe ?

Non, c'est une bonne étape de faite, ça c'est évident. Maintenant, on sait que, en playoffs, chaque match a sa propre histoire. Donc ce qui était valable mardi et qui a été très bien fait mardi, tout est remis en cause trois jours après, avec certainement d'autres joueurs qui vont performer, d'autres joueurs qui vont peut-être être en dessous. Il y a tellement de paramètres sur un match de playoffs. Ça nous fait un zéro. Il faut une deuxième manche pour s'imposer et aller en demi-finale. Mais en tout cas, on oublie le match de mardi et on se recalibre sur celui de vendredi.

Vous avez quand même l'avantage de jouer à domicile cette fois, vous êtres devant votre public, vous pouvez dès ce soir vous qualifier pour les demi-finales. C'est quoi le piège alors ?

Le piège, ce serait de dire que c'est déjà fait. Ce n'est pas du tout la mentalité de l'équipe et du staff. On sait qu'on a fait une très belle partie à Limoges. On sait aussi que quand on a suivi les premiers quarts de finale, toutes les équipes ont perdu à domicile. Donc ça veut dire que c'est vraiment une série qui a été assez folle pour l'instant. Donc c'est difficile de s'imposer à domicile. Nous ce que l'on veut ce soir, c'est valider notre ticket parce qu'on sait que repartir à Limoges dimanche dans une salle qui a été bouillante et ce n'est jamais simple. Donc là, on est devant notre public, dans notre salle. À nous de faire tout ce qu'il faut, notamment son côté défensif qui est vraiment important en playoffs, qu'on soit capable d'installer notre défense, ce qui était le cas mardi. Si on a déjà ça, ça nous permettra d'exister dans ce match là et de pouvoir s'imposer.

Vous êtes rentrés de Limoges dans la nuit de mardi. Est-ce que tous les joueurs ont bien récupéré avant ce deuxième match ce soir? Est-ce qu'il y a des absents, des blessés ?

Pour l'instant, non. J'espère qu'il n'y en aura pas d'ici ce soir. C'est sûr que la récupération est très importante. On a mis les choses en place dès mercredi matin avec le staff médical, avec aussi un travail de cryothérapie pour de la récupération maximale. Donc je pense que là, c'est plutôt l'aspect mental. On aura enchaîné quasiment 50 matches cette année, ce n'est pas un match de plus ou un match de moins. A ce moment de la saison, ça se joue vraiment sur la capacité d'être focalisé sur ce que l'on veut défensivement, sur ce qu'on veut dans le contenu du jeu. Et puis, avec la salle qui doit nous porter ce soir, qui va vraiment jouer son rôle de sixième homme. Ça donne des ailes. Donc le côté récupération, on l'a mis en place mais le côté mental est beaucoup plus important.

Vous attendez une grosse ambiance ce soir au Palais des sports de Dijon ?

Oui, comme la salle a su être bouillante quand on a reçu Villeurbanne, Limoges, il y a quelques temps ou encore Monaco. On sait que la salle sera à guichets fermés, qu'il n'y a quasiment plus de places de disponibles. Donc c'est un match important, un match couperet, les gens aiment ça. On sait qu'à la fin de ce match là, soit on repart à Limoges, soit on est qualifiés. Donc je ne vous cache pas que je préfère la deuxième solution.

Vous parliez des matches contre Villeurbanne, contre Monaco. On a l'impression que dans ces grands moments, face à des grosses équipes, la JDA sait faire la différence. Est-ce que ça peut être encore le cas ce soir ?

Ce que vous dites est vrai, mais ça a été vrai, surtout à domicile. C'est-à-dire qu'avant le match de Limoges, on n'avait jamais été capable de battre une équipe du top 8 chez elle. Donc on l'a fait au meilleur des moments puisqu'on a été capable de battre Limoges à Limoges en playoffs. Et à l'inverse, souvent les équipes du top 8, chez nous, on a réussi à s'imposer. Maintenant, chaque match a sa vérité et il semble quand même que c'est plus intéressant de recevoir et notamment dans notre salle. Et c'est vrai que face aux gros du championnat, on a souvent répondu présent. J'espère que ce sera encore le cas ce soir.