Basket : Poitiers, battu par Andrézieux (79-86), devra gagner un match d'appui pour aller en finale

Le PB 86 est encore loin d'un retour en ProB. Battus par Andrézieux lors de la demi-finale retour des play-offs de N1 masculine, les hommes d'Andy Thorton-Jones n'ont pas dominé leur sujet, loin de là. Une défaite 79-85 qui contraint Poitiers, vainqueur à l’aller, à une belle ce dimanche. Un match d’appui qui sera décisif puisque le gagnant de la rencontre ira en finale.

Dans une salle de Saint-Eloi archi-bouillante (2.600 spectateurs), Poitiers a été mis en difficulté par une vaillante équipe d’Andrézieux. Plus agressifs, plus adroits, les joueurs de la Loire ont fait la course en tête en comptant jusqu’à 17 points d’écart. Il s'agit de la première défaite dans ces play-offs pour le PB 86. Ce n’est pas rédhibitoire, mais la réaction devra être à la hauteur de la douche froide. Seule une victoire enverra les Poitevins en finale.

Dans l'autre demi-finale, là aussi, la série va s'étirer puisque Caen a disposé de Loon-Plage (69-76). Verdict dimanche aussi pour savoir qui obtiendra la qualification.

Le match d’appui Poitiers-Andrézieux aura lieu ce dimanche 4 juin à 15h30. Il sera à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Poitou dès 15h15.