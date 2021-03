Basket : porté par Iroegbu, le RMB s'impose face aux Parisiens

Il y a des premières fois qu'on n'oublie pas. Comme celle du jeune meneur de 25 ans, Ike Iroegbu, arrivé au RMB il y a un peu plus d'une semaine. Pour son premier match, l'américano-niegérian s'est illustré. Auteur de 27 points, il a donné du souffle et du répit à son équipe à des moments cruciaux du match, une première fois pour creuser l'écart (+10 points). Et une seconde fois un tir à trois points permet au RMB de repasser devant les Parisiens.

"On avance dans la bonne direction"

"Il a su ne pas surjouer. Il y a des tirs que l'on a travaillé pour lui, d'autres qu'il est allé chercher tout seul de par son talent. Je dis chapeau. Il n'a que 25 ans et il nous a déjà montre des choses qui laissent augurer un bel avenir", souligne l'entraîneur du RMB, Alexandre Ménard.

La jeune recrue est cependant en pige à Rouen, pour cinq semaines. "Il aurait pu dire, moi, je marque mes points, je me fais remarquer puis basta. Non au contraire, au-delà de ses stats, il a fait un super match, il a surtout mis de la pression sur la défense. Il est rentré dans notre système défensif qui est compliqué. Il y a des rotations, il y a des choses qui se travaillent. Et au bout de 8 jours, il a assimilé 80% de ce système. Et puis il a fait huit passes !", poursuit le coach du RMB.

"Moi les stats ok c'est bien, ça fait vendre des joueurs, mais moi ce sont les stats cachés qui m'intéressent, ceux qui font les bons écrans, ceux qui plongent sur les ballons, qui ne se font pas battre en un contre un. J'ai vu des choses qui m'ont pas plus en un contre un parfois, on a trop laissé passer alors qu'on avait des fautes à faire. Mais c'est une victoire d'équipe avant tout", ajoute Alexandre Ménard.

Fort de ce succès, il espère que ses joueurs poursuivront sur le même rythme. Pour l'instant, les Rouennais sont à 6 victoires, 7 défaites pour 13 matchs joués. Et le sentiment qu'ils auraient pu faire mieux. "Contre Blois, on peut le prendre, on perd de trois points alors qu'on fait un match très abouti. Evreux 112-113 après deux prolongations, Nancy le premier match c'était aussi très abouti. On pourrait facilement être à 7/6 pourquoi pas 8/5. Disons qu'on reste un peu sur notre fin mais on va toujours dans la bonne direction", conclut le coach.