Basket : pour la Leaders Cup, l'Arena Saint-Etienne Métropole fait salle comble

"L'Arena, est-ce que vous êtes chauds ?" interroge l'un des speakers de la Leaders Cup lors d'un des quarts de finale de la compétition, ce vendredi 17 février. Face à lui, une foule de spectateurs enthousiastes tient à se faire entendre. "C'était une ambiance de folie, déjà pour un quart de finale", sourit Victor, 13 ans et grand fan de basket. Il est venu à l'Arena Saint-Etienne Métropole de Saint-Chamond (Loire) en famille depuis Limoges, pour soutenir son équipe. "C'est un peu un rêve qui se réalise."

ⓘ Publicité

Sur le parquet ligérien, les 8 meilleures équipes de l'Elite de basket (la première division, également appelée Pro A), s'affrontent durant trois jours, du 17 au 19 février. "De voir de si bons joueurs en vrai, c'est assez incroyable, en plus dans une super salle, avec des animations, de la musique, de bons supporters !", estime Isabelle, venue de Limoges également.

Plus de 12 000 spectateurs sont attendus sur les trois jours de compétition. © Radio France - Marie Martirossian

Une salle flambant neuve

Après avoir été organisée à Disneyland pendant 8 éditions (la compétition était annulée en 2021 et 2022 à cause du covid et de ses conséquences), la Leaders Cup s'est donc installée à Saint-Chamond, dans cette Arena toute neuve, qui a ouvert ses portes en septembre 2022, et qui fait la fierté d'Ornella, habitante de Saint-Chamond : "C'est un honneur de voir de si grandes équipes jouer chez nous, ça met un coup de projecteur sur notre ville et sur l'agglomération de Saint-Etienne."

L'Arena Saint-Etienne Métropole a ouvert à Saint-Chamond en septembre dernier. © Radio France - Marie Martirossian

Constat partagé par le maire de Saint-Chamond, Hervé Reynaud : "On avait déjà accueilli à l'Arena l'équipe de France féminine de basket en novembre dernier, maintenant la Leaders Cup ! Tout ça prouve et démontre que Saint-Chamond est en pleine capacité d'organiser de grands événements, dans notre région qui est une vraie terre du basket."

loading

Au programme, après les quarts de finale vendredi, place aux demi-finales samedi 18 février. A 18h30, Dijon affrontera Bourg-en-Bresse et à 21 heures, Le Mans jouera l'Asvel, qui a sorti en quarts l'équipe de Boulogne-Levallois de Victor Wembanyama.