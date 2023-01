Basket : premier choc de l'année pour les Tango de Bourges face à Lyon-ASVEL ce dimanche

Déjà plus de 4.000 billets vendus et une chaude ambiance en perspective. Les Berruyères se sont remises en selle mercredi, en s'imposant en Euroligue à Olympiakos. Secondes en championnat, les filles de Bourges savent qu'elles devront sortir le grand jeu face à des lyonnaises invaincues jusqu'à présent. Les Tangos pourront compter sur Laetitia Guapo, désignée meilleure basketteuse de l'année 2022. La guêpe, c'est son surnom, compte bien encore piquer cette année : " Ca va être chaud. On s'est préparé. On a dix matches en un mois. On commence sur les chapeaux de roue, mais on est prêtes. On a hâte de jouer contre Lyon. On sait que ce sont des bons matches et que c'est toujours assez serré. On a des petites choses à ajuster : être plus fortes sur les contestations de passe. Plus fortes dans nos duels pour vraiment les impacter. On a une équipe qui peut être très agressive en défense. Et après en attaque, on doit courir, mettre plus de rythme."

La salle du prado de Bourges © Radio France - Michel Benoit

C'est en effet tout le discours d' Olivier Lafargue qui insiste pour que son équipe gagne en intensité. Le coach berruyer, nullement impressionné par l'invincibilité des Lyonnaises : " Nous, on est quand même champion ! L'important, c'est de continuer à grandir, mais sans intensité, sans dureté, c'est complexe de jouer des très bonnes équipes comme on en rencontre à chaque fois en Euroligue."

Les supporters berruyers vont encore donner de la voix contre Lyon © Radio France - Michel Benoit

Olivier Lafargue compte notamment sur le retour d'Endy Myem : " On sait que c'est une très grande joueuse. On a l'impression de ne presque pas l'avoir eue l'année dernière. Son premier vrai match, cette saison, c'était l'Olympiakos, cette semaine. On est heureux évidemment de la retrouver. On sait à quel point elle nous a manqué sur cette première partie de saison. On n'a qu'une hâte, c'est de s'appuyer sur elle pour être le plus performant possible." Match à 15H15 ce dimanche. Pour plus de spectacle, un effet pyrotechnique a été installé sous les paniers. Nul doute, ce sera encore un feu d'artifice, cette année au prado !