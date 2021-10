Basket : premier match de la saison à domicile pour le Limoges CSP face à Bourg-en-Bresse

Le Limoges CSP reçoit Bourg-en-Bresse ce mercredi pour la deuxième journée du championnat de France. Quatre jours après leur défaite contre Nanterre, les basketteurs Limougeauds veulent repartir du bon pied à domicile, où ils espèrent un fort soutien des supporters. Pour ça, il faudra se donner à fond et améliorer les points qui ont fait défaut samedi dernier.

"Pas de frustration mais des choses qui ne doivent pas se [re]produire" - Massimo Cancellieri

Pour le coach du Limoges CSP, "personne n'a été frustré" à l'issue du match contre Nanterre. "Nous étions juste déçus c'est tout. Nous avons joué un excellent match, ça s'est décidé sur des épisodes que nous avons analysés. Il y a des choses qui ne doivent pas se produire." Et ça s'est entendu lors de l'entrainement ce mardi, au cours duquel Massimo Cancellieri n'a pas ménagé ses joueurs, donnant de la voix comme il sait le faire et à grands renforts de gestes, notamment envers Tim Crusol. Le jeune joueur, qui a livré une solide prestation samedi, reste d'ailleurs conscient du chemin à parcourir. "J'ai fait un bon match, mais ça n'a pas aidé l'équipe à gagner... Donc je fais un bon match dans une équipe qui perd, mais je veux faire un bon match dans une équipe qui gagne !"

L'expérience de Demonte Harper pour faire la différence

Parmi les points à améliorer, il y a la défense analyse Tim Crusol. Comme ses coéquipiers, il compte notamment sur le talent et les conseils de l'américain Demonte Harper pour aller de l'avant. Un rôle que celui-ci endosse avec plaisir. "On se contruit chaque jour, on devient meilleurs chaque jour et le but principal est d'être bon défensivement. La défense gagne des match, j'ai toujours cru ça. Je veux apporter mon expérience, mon influence de leader, comprendre et mettre en place le plan de jeu de Massimo"

Ludovic Beyhurst blessé à son tour

Dans cette équipe toujours en construction et déjà en reconstruction, en raison des blessures, un nouveau joueur a rejoint l'infirmerie en ce début de semaine. Ludovic Beyhurst s'est blessé à la cheville lors d'un entrainement et va rester indisponible 3 semaines. En revanche, l'entraineur du CSP pourrait cette fois aligner Kruize Pinkins, malade le week end dernier, et Siim Vene, récemment arrivé comme joker médical. Ils ont participé à l'entrainement et sont en forme selon Massimo Cancellieri, mais ce mardi soir rien n'était encore décidé.

"Je ne sais pas s'ils joueront tous les deux. Nous verrons comment est le jeu et de qui j'ai besoin, mais je ne veux pas mettre trop de viande sur le barbecue, surtout que je suis végétarien ! Je vais mettre un peu de légumes aussi..." lance l'entraineur avec un sourire malicieux. Façon de dire qu'il veut préserver des forces, mais le coach espère en revanche que le public ne se ménagera pas pour soutenir le CSP.

"On sait qu'on va vraiment avoir besoin des supporters cette année" - Nicolas Lang

Demonte Harper est lui aussi impatient d'entendre la ferveur de Beaublanc. "D'après mon expérience, pour avoir joué contre eux une fois, les fans sont incroyables. Donc j'espère qu'ils seront incroyables !" Mais ce sera aussi à toute l'équipe de se montrer à la hauteur pour obtenir ce soutien, ajoute le capitaine Nicolas Lang. "On sait qu'on va vraiment avoir besoin des supporters cette année. On va tout faire pour proposer du jeu et un état d'esprit à la maison, pour qu'ils arrivent à s'engouffrer derrière nous. Dans ce cas là, Beaublanc sera dur à prendre." Premier aperçu ce mercredi donc, contre Bourg-en-Bresse. Le coup d'envoi sera donné à 20h et les supporters sont attendus en masse, car il n'y a désormais plus de jauge limite. En revanche, il faut présenter le pass sanitaire pour assister au match.