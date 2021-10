Basket : premier match en Pro B pour Le Tours Métropole Basket

Le Tours Métropole Basket retrouve l'élite 23 ans après l'avoir quitté. Pour la première journée du championnat de Pro B, les Tourangeaux affrontent l'équipe de Saint-Quentin, à la halle Montconseil à Tours. Cette première rencontre à domicile fait figure de vrai test pour le TMB qui entame la saison avec une équipe remaniée, et un rôle de petit-poucet pas toujours facile à tenir dans le championnat.

Créer la surprise en Pro B

Même si l'entraîneur du TMB l'assume "notre objectif c'est d'abord le maintien", les ambitions peuvent être plus grande pour l'équipe tourangelle qui n'est pas à l’abri de créer la surprise dans le championnat de Pro B. Après avoir recruté plusieurs joueurs professionnels comme James Batemon (Vichy-Clermont), Amadou Sidibé (Evreux) ou Tyran De Lattibeaudiere (Nancy), le club a aussi un atout majeur dans son équipe : le joueur le plus grand du basket français, Vincent Pourchot (2,22 m).

Amadou Sidibé, ancien joueur d'Evreux, est le nouveau capitaine du Tours Métropole Basket pour la saison 2021-2022. © Radio France - Jean Rinaud

Le grand retour du public

Pour le géant pivot du TMB Vincent Pourchot le plus important ce soir, c’est de bien entamer le championnat, mais surtout de retrouver la communion avec le public. "L'année dernière il n'y avait pas de public à cause du covid, et ça nous a vraiment manqué. Un match sans ambiance c'est vraiment pas la même chose. Je suis donc excité de retrouver les supporters demain et évidemment la nouvelle atmosphère de la Pro B".

On va peut-être devoir refuser du monde

Le club qui est actuellement le 10ème plus gros budget du championnat avec 1,973 Million d'euros et la 7ème plus grosse masse salariale avec 725 000 euros a su gérer sa trésorerie pour bien entamer le début de saison. Le seul problème reste le gymnase Montconseil, aujourd'hui trop petit pour accueillir des rencontres de deuxième division. " On a une jauge à 1350 places contre 3000 places en moyenne chez les autres équipes. Évidemment on n’est pas pénalisé par la ligue, mais ça pénalise le club, car on va peut-être devoir refuser du monde", insiste Romain Régnard, directeur général du TMB. Pour l'instant la recherche d'une autre salle ne fait pas partie des priorités de la Métropole.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour ce qui est des supporters, les tourangeaux sont déjà au rendez-vous. 250 personnes sont abonnées à l'année pour la saison de Pro B et 600 places sont réservés aux partenaires, qui financent à 75% le budget du club. Pour le match face à Saint-Quentin il reste encore 300 places. Des billets à partir de 5 euros, sont à retirer sur la billetterie en ligne ou directement à la halle Montconseil.