La Rochelle, France

Entrée en matière compliquée pour le Stade Rochelais basket Rupella. A peine remonté en Nationale 1, le club tombe sur une grosse cylindrée pour le 1er tour de la coupe de France. Le PB86, Poitiers déjà croisé en match de préparation début Septembre. Les voisins du Poitou s'étaient imposés de plus de 15 points ... logique.

En ce début de saison et avant même le premier match de championnat vendredi soir face à Angers à Gaston Neveur, les rochelais sortent d'une préparation un peu tronquée, avec notamment une arrivée tardive de ces américains. Poitiers avant Angers, deux gros morceaux coup sur coup, entrée indigeste pour Grégory Thiélin. L'entraîneur rochelais le sait _"_mon équipe n'est pas prête et seul un exploit pourrait changer la donne". Mais le contexte de ce début de saison est particulier. Le club rochelais vogue avec de nouvelles couleurs. Exit le bleu et le blanc, voire orange traditionnels de Rupella, place au jaune et au noir. Le rapprochement avec le Stade Rochelais est passé par là.

La partie la plus visible, c'est ce logo sur le maillot, le même qu'au rugby, et surtout cette salle Gaston Neveur complètement relookée en jaune et noir.

Salle gaston neveur à La Rochelle © Radio France - Gérald Paris

Les sièges bien sûr ... mais les murs sont également en jaune et noir !

Salle Gaston Neveur © Radio France - Gérald Paris

Mais si ce rapprochement entre les deux clubs se voit sur le maillot ou dans la salle, une autre partie est invisible mais fonde les bases de cette alliance. La mutualisation de la partie administrative, avec une mise en commun des forces notamment pour la communication et le marketing.

Pas d'augmentation du budget cette année, mais à moyen terme, le nouveau club va logiquement lorgner vers le haut, et augmenter sa masse salariale côté joueurs. Mais les basketteurs rochelais touchent du doigt directement ce rapprochement en bénéficiant des structures du centre d'entraînement et de performance Apivia. Une mutualisation de la salle de musculation. Le Stade Rochelais rugby met d'ailleurs à disposition un de ses préparateur physique des espoirs pour le club de basket. Une intervention d'environ 6 heures par semaine très appréciée par le staff basket, d'autant plus qu'elle est dispensée par un ancien basketteur ... la boucle est bouclée.