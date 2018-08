Il aura fallu attendre l'officialisation de son arrivée à Strasbourg pour que Youssoupha Fall s'exprime : dans un communiqué, l'ex-pivot géant du Mans Sarthe Basket donne sa version d'un transfert qui aura suscité une foule de commentaires acides, notamment sur les réseaux sociaux. "J'ai constaté les réactions suscitées par mon arrivée à Strasbourg", fait savoir le joueur. "Je me devais de préciser certaines choses, clarifier la situation et ma volonté".

Je souhaite une belle saison au MSB et en particulier les supporters qui j'espère sauront se mettre à ma place

Ce qui a suscité une telle colère au Mans ? Découvrir que Youssoupha Fall allait être prêté pour une saison à Strasbourg, concurrent direct du MSB en Jeep Elite, alors qu'il venait d'être recruté par le club espagnol de Vitoria après avoir activé sa clause de sortie. Une "trahison", selon le président sarthois Christophe Le Bouille. "Eh bien c'est le jeu", répond en substance Youssoupha Fall dans ce communiqué, soulignant incidemment que son "club formateur touche une belle indemnité au passage".

"J'ai l'opportunité d'apprendre d'un coach champion d'Europe et habitué à gérer des pivots de calibre international. [...] Je pense que ça me rendra plus fort. En espérant un apaisement des esprits, je souhaite une belle saison au MSB et salue les gens du club, en particulier les supporters qui j'espère sauront se mettre à ma place".