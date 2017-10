Basket, Pro A, Levallois bat Boulazac à l'usure 81-71

6e journée de Pro A de Basket, ce samedi 21 octobre 2017, le BBD jouait sur le parquet de Levallois. Le match a tenu le Périgord en haleine, jusqu'au troisième quart temps. Boulazac a cédé dans l'ultime quart temps. A noter la formidable performance d'Anderson, côté BBD, meilleur marqueur du match.

Basket Pro A 6ème journée Levallois - Boulazac Basket Dordogne

Boulazac Basket Dordogne à l'échauffement © Radio France - Benjamin Fontaine

Belle réussite boulazacoise dans le premier quart temps

Le BBD réalise une meilleure entame de match que son adversaire, Levallois, dans le doute à domicile, puisque Levallois n'a pas gagné une seule rencontre dans son Palais des Sports Marcel Cerdan, depuis le début de la saison, 3 matchs, 3 défaites. Boulazac en profite et ouvre le score 0-3 puis mène 2-7 et 4-10. L'adresse est en place et l'attention sous les paniers également. Boulazac fait donc la meilleure impression en ce début de rencontre. Eloy Vargas très présent sous les paniers et qui est totalement dans le coup dans ce premier quart temps. Boulazac est alors devant au score 6-14 et qu'il reste moins de 4 minutes à jouer de temps effectif. Le coach de Levallois demande le premier temps mort de la rencontre. Levallois cafouille son basket et rate pas mal de passes. La fin du quart temps voit le BBD également maladroit sur des occasions quasi toutes faites. Au final, Boulazac remporte ce premier quart temps 6-18.

Boulazac en grande souffrance dans le deuxième quart temps

Le début de deuxième quart temps est totalement différent. Levallois réussit un 7-0 et le BBD rate toutes les occasions qui se présentent à lui. Puis le BBD stoppe l’hémorragie par deux lancés francs. Les arbitres sifflent davantage contre Boulazac dans ce deuxième quart temps. Levallois retrouve son jeu. 5 minutes avant la pause, Levallois mène pour la première fois de la soirée 21-20. A cet instant là Levallois inflige un 15-4 dans le deuxième quart temps à son adversaire. Levallois retrouve des couleurs à cet instant du match. Levallois remporte ce quart temps 29-18 mais à la pause, le BBD reste devant au score 35-36. Un seul ballon perdu par le BBD dans le premier quart temps et 6 ballons perdus dans le deuxième, une statistique qui parle sur les difficultés boulazacoises à ce moment là du match.

Boulazac Basket Dordogne à la bataille sous le panier © Radio France - Benjamin Fontaine

Anderson permet au BBD de rester dans le match

Dans le troisième quart temps, c'est Levallois qui inscrit le premier panier, mais Anderson réplique par deux paniers primés pour le BBD qui mène alors 39-42. Puis le BBD est à nouveau dans le dur et se retrouve mené 45-42 mais en restant au contact à 4 minutes de la fin du quart temps. Anderson est énorme ce soir et remarque à trois points, il est à cet instant auteur de 23 points. Boulazac va perdre ce troisième quart temps, mais Anderson réalise un panier monstrueux sur le buzzer et fait revenir le BBD à 54-52. Boulazac perd ce troisième quart temps 19-16.

Dans l'ultime quart temps, Levallois semble prendre la mesure de son adversaire en réussissant un 5-0, mais Boulazac réplique par un panier primé. 59-55 à ce moment là du match. Il reste plus de 7 minutes à jouer. Il aura eu des trous d'air dans le deuxième quart temps et dans le début du dernier quart temps pour que le BBD puisse mieux faire, ce samedi soir. Boulazac a tenu trois quarts temps, mais s'incline et Levallois s'impose à l'usure sur le score de 81 à 71.