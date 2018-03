24000 Périgueux, France

25e Journée Pro A Strasbourg - Boulazac, salle Rhénus

Déjà beaucoup d'ambiance dans cette salle Rhénus, au coup d'envoi de cette rencontre. Les quatre premières minutes du match sont plutôt en faveur du BBD qui mène 8-10 grâce notamment à deux paniers primés de Karvel Anderson. Les Boulazacois donnent coup pour coup dans cette première moitié de ce premier quart temps. Il reste deux minutes, les Boulazacois ne souffrent toujours pas de la comparaison et offrent une belle opposition aux Strasbourgeois. 15-17. Boulazac a bien résisté mais perd le premier quart temps 21 à 19, dans un Rhénus quasi comble.

Strasbourg règle la mire dans ce début de deuxième quart temps, inscrivant un 4-0 pour mener 25-19 et provoque le premier temps mort demandé par l’entraîneur Boulazacois, Claude Bergeaud. La mission de Boulazac à cet instant de la rencontre, est de rester au contact de Strasbourg jusqu'à la pause. 28-23 à 7 minutes des vestiaires. Bon début de match pour Ebi N'Dudi et pour Brandon Ubel. Trenton Meacham moins en réussite n'a pas inscrit le moindre point à cet instant là. 32-25 à 5 minutes de la mi-temps. Boulazac pas intimidé par l'adversaire, durant cette première mi-temps, 34-32 alors qu'il reste 3 minutes 30 secondes de temps de jeu. La fin de ce quart temps est délicate pour le BBD mené 45-37. Encore une minute trente secondes. Fin du deuxième quart temps, les hommes vont aux vestiaires. Strasbourg qui a joué mercredi en Coupe d'Europe ne délivre pas sa meilleure performance, et Boulazac joue avec ses armes. Strasbourg mène à la pause 47 à 39.

Boulazac joue à Strasbourg ce soir © Radio France - Benjamin Fontaine

Grosse affluence ce soir au Rhénus, Boulazac doit réagir dans ce troisième quart temps devant plus de 5 600 spectateurs. Ce sera très difficile face à une équipe alsacienne qui n'a perdu qu'un seul match à la maison depuis le début de la saison, à savoir 10 succès pour une seule défaite. 53-48 Boulazac courageux rend tous les coups après 3 minutes de temps joués. Puis 57-52 à quatre minutes quarante secondes de la fin du troisième quart temps. Le BBD qui joue sans son capitaine souffrant du dos, Arnaud Kerckhof. Attention, Boulazac est quelque peu à l'arrêt et la SIG en profite 63-52 alors qu'il reste moins de trois minutes de jeu effectif. Les deux équipes sont dans la pénalité en cette fin de quart temps. Boulazac à la fois si près et si loin dans ce match et à l'image de sa saison. 67-56 et un peu plus d'une minute à jouer. 68 à 58 Strasbourg compte dix points d'avance à la fin de ce troisième quart temps.

Strasbourg a une telle masse physique, une telle présence sous le panier, qu'il est difficile pour le BBD de rivaliser. Mais Boulazac joue sérieusement son match. 76-62 à six minutes de la fin. Boulazac semble céder dans cet ultime quart temps. Les boulazacois auront tenu la comparaison le temps d'une mi-temps. Strasbourg s'impose logiquement mais sans avoir ultra-dominé, et sans trembler non plus face au Boulazac Basket Dordogne, score final 88 à 75.

