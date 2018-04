24000 Périgueux, France

Beaucoup de tension et de nervosité, ce samedi 7 avril sur le parquet de la Meilleraie et pour ce Cholet, Boulazac devant plus de 4600 spectateurs. Les deux équipes ont l'obligation de s'imposer pour parvenir à leurs objectifs de maintien. Les deux équipes se rendent d'ailleurs coup pour coup lors de ce premier quart temps, 12-11 alors que plus de 5 minutes de temps effectif se sont écoulées. Grâce à Karvel Anderson et à Aurélien Salmon auteurs des premiers paniers primés boulazacois, le BBD passe devant au score 17-19 alors qu'il reste un peu plus d'une minute de jeu. La fébrilité des basketteurs de Cholet se traduit par des lancés francs ratés et par les sifflets du public. Boulazac a réglé la mire dans ce premier quart temps qu'il remporte 22 à 17.

Cholet attaque le deuxième quart temps pied au planché et qui revient 22-24 lors des deux premières minutes du deuxième quart temps. Cholet prend confiance et réalise de beaux paniers et mène alors 17 à 11 à la moitié du deuxième quart temps. Le score est alors de 34-33 en faveur de Cholet. 40-39 et nous sommes à moins de trois minutes de la mi-temps. Boulazac négocie moins bien la fin de ce quart temps. 44-39 alors que Claude Bergeaud demande le temps mort afin de recadrer son équipe. Ce deuxième quart temps se termine sur le score de 47 à 44 en faveur de Boulazac.

Boulazac joue sur le parquet de Cholet © Radio France - Benjamin Fontaine

Au retour des vestiaires, c'est Cholet qui ouvre les hostilités pour reprendre le score à son avantage 49-47. Boulazac réplique et mène à son tour 49-51. Puis Boulazac rate l'occasion de faire un écart et se voit rejoint au score 51-51 à 6 minutes de la fin du quart temps. Boulazac défend bien. Cholet est fébrile. Avec 15 points inscrits jusque là, Karvel Anderson est le meilleur marqueur boulazacois, suivi de près par Brandon Ubel, auteur de 11 points. Par deux fois, le BBD perd le ballon et Cholet en profite 57-56 à quatre minutes de l'ultime quart temps. Ebi N'Dudi commet sa quatrième faute et va sur le banc pour être préservé pour la fin du match. 57-62 le public est en apnée car Boulazac fait un petit écart à un peu plus de deux minutes de la fin du troisième quart temps. Match indécis, match disputé. Score à la fin de ce quart temps en faveur du club visiteur, Boulazac mène alors 68 à 59.

Dans le tout début du quatrième temps, Boulazac poursuit sur sa lancée et marque les 5 premiers points pour mener 59-73 alors qu'il ne reste que huit minutes de temps effectif. Puis 60-77 à six minutes de la fin du match. Boulazac creuse l'écart encore. Le temps mort fait du bien aux Choletais qui grignotent de leur retard 66-77. Encore cinq minutes de jeu effectif. Cholet est au plus mal. Boulazac construit son succès, encore un autre à l'extérieur. 69-84 et il reste deux minutes de jeu. Boulazac a rendu une belle copie et s'offre une belle victoire d'équipe 87 à 79. Sa huitième victoire de la saison, la cinquième à l'extérieur.

Statistiques du match Cholet-Boulazac Site LNB