29ème journée Pro A : CSP Limoges - Boulazac BBD

Beaublanc, avec pas loin des 5000 spectateurs, une belle affluence pour vivre ce derby. C'est Limoges qui ouvre les hostilités en inscrivant un panier primé pour mener 3-0. Le ton est donné. Le premier shoot longue distance permet au BBD d'égaliser à 7-7. Les Boulazacois qui veillent à garder le contact avec son adversaire, en ce début de rencontre. Anderson et Oniangue ont inscrit les deux premiers paniers primés de la partie et mène 8-10 alors qu'on est à la moitié du premier quart temps. Les supporter Limougeauds ne donnent pas vraiment de la voix. Pas encore ! Quelques interceptions périgourdines et voilà le BBD devant au score 11-12. Limoges n'imprime pas son rythme et n'a pas encore le jeu pour déstabiliser les Boulazacois. 13-17 en faveur du BBD et moins de trois minutes encore à jouer. Le CSP se met à accélérer et réalise une série pour prendre le score à son compte 21-17. La fin du premier quart temps est plus délicate pour le BBD. Il y a du banc côté CSP, mais Boulazac a bien résisté dans ce premier quart temps qui se conclut sur le score de 22-21 en faveur des locaux.

Le capitaine Arnaud Kerckhof portait les couleurs du Boulazac Basket Dordogne pour la 300ème fois ce mardi soir. Limoges grappille des munitions sous les paniers et peut faire un premier écart, pour mener 29-22. Attention à ne pas laisser échapper le CSP en ce début de deuxième quart temps. Limoges conserve son avance 34-26 alors que l'on atteint la moitié du quart temps. Déficit de taille, entre Limougeauds et Boulazacois. Les difficultés périgourdines s'accroissent. 38-26 alors qu'il reste 4 minutes avant la mi-temps. Il va falloir souquer ferme côté BBD pour se relancer. Ça va trop vite pour Boulazac qui n'a plus de répondant et l'écart se creuse encore plus, 43-29. Il ne faut pas lâcher mentalement et ne pas avoir déjà la tête à la finale de samedi face à Strasbourg. C'est la mi-temps, ce deuxième quart temps largement dominé par le CSP qui mène 47 à 33 avant d'aller aux vestiaires. Boulazac qui joue sans Shawn James, ce soir, victime d'une douleur au genou.

Boulazac joue face à Limoges à Beaublanc © Radio France - Benjamin Fontaine

Il faudra se montrer meilleur en défense côté périgourdin au retour des vestiaires. Boulazac marque en premier dans ce troisième quart temps. On cafouille dans les deux camps durant les trois premières minutes de ce quart temps et l'on marque peu. 47-38 toujours en faveur du CSP. 47-43 Boulazac est relancé dans ce derby alors que nous sommes à la moitié du troisième quart temps. Boulazac défend beaucoup mieux dans ce quart temps. Mais trop peu de réussite pour le BBD dans les tirs primés. La fin du troisième quart temps ne lui est pas favorable. Limoges reprend ses distances. Le retour Boulazacois n'aura été qu'éphémère. Le troisième quart temps se termine avec un score favorable au CSP qui mène 64 à 53.

Le dernier quart temps de ce derby débute avec un handicap de 11 points pour le BBD. Mais Limoges n'est pas dans un très grand soir. Alors pourquoi pas ! Adresse moyenne à trois points et quelques déchets dans les lancés francs du côté du BBD. La fin de match sera difficile pour les visiteurs. La défense tout terrain du CSP est efficace. 84-64 alors qu'il ne reste qu'une minute de temps de jeu. Limoges est par moment, un rouleau compresseur. Le CSP gagne ce derby sur le score de 87 à 68.

