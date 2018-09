24000 Périgueux, France

Basket, ProA, 3ème journée, Boulazac face à Monaco

1er quart temps : Grosse surprise d'entrée, Boulazac plus en jambe et beaucoup plus adroit domine cette première séquence de match et gagne ce quart temps 22 à 7. Chery et De Jong déjà très performants, devant 4000 spectateurs au Palio.

2ème quart temps : Seulement 3 ballons perdus en première mi-temps, signe du peu de déchets dans le jeu boulazacois. Le BBD a confirmé dans ce quart temps, et Monaco connait toujours des difficultés d'adresse. 37 à 23 à la pause.

Boulazac joue au Palio face à Monaco © Radio France - Benjamin Fontaine

3ème quart temps : La voici, la réaction des monégasques qui retrouvent des couleurs depuis le retour des vestiaires et de l'adresse. Boulazac n'a pas profité des quelques déchets laissés par l'adversaire et perd ce quart temps. Boulazac mène encore 51 à 44.

4ème quart temps : Les hommes de Thomas Andrieux sont énormes ce soir en défense, ils mettent la pression sur les joueurs monégasques et se rebiffent dans cet ultime quart temps pour s'offrir un exploit et avec la manière, victoire du BBD face à Monaco 77 à 61.