24000 Périgueux, France

Basket - Pro A : Boulazac - Monaco au Palio

Ce mercredi 11 avril, c'est au Palio que se jouait ce match en retard de la 26ème journée. Un match que le BBD pouvait vivre comme un match bonus. Après ce soir, les compteurs seront à jour et il restera 7 matchs pour obtenir le maintien. Un duel à distance avec Cholet. Boulazac ne partait vraiment pas favori face à une formation qualifiée pour le Final Four de la Ligue des Champions de Basket.

Cela débute en fanfare, les attaques monégasques font mouche et rapidement le score se décante 2-9. Puis Boulazac réagit et revient au score 7-11 alors qu'il reste un peu plus de 6 minutes de temps effectif. Mais c'est le BBD qui court après le score depuis le début du match. 7-14 Claude Bergeaud demande son premier temps mort. Le jeu du BBD a du mal à se mettre en place car Monaco réussit des interceptions meurtrières 7-18 alors qu'il reste 3 minutes et 20 secondes à jouer. 11-21 à un peu plus d'une minute de la fin du quart temps. Les Boulazacois sont souvent sanctionnés, souvent débordés et parfois pris sous les paniers. La fin d'un premier quart temps largement dominé par Monaco qui mène au Palio face au BBD sur le score de 26 à 14.

Les difficultés boulazacoises se poursuivent dès l'entame du deuxième quart temps, 14-31. Les 5 premiers points sont pour Monaco. Enfin une réaction du BBD, 19-31 et il reste encore 8 minutes avant la mi-temps. Boulazac qui a répondu par une série 5-0 pour se relancer quelque peu. Pierre-Etienne Drouault déclenche la clameur des 4 700 spectateurs en réalisant un panier primé. Deux autres paniers primés de Oniangue permet au BBD de revenir au score 30-33 et de se relancer dans la rencontre. Boulazac sort ses griffes en défense et domine ce deuxième quart temps. 34-35 alors qu'il ne reste que 4 minutes de temps effectif avant les vestiaires. 36-35 Boulazac devant au score pour la première fois de la soirée à moins de 4 minutes de la fin du quart temps. Boulazac a merveilleusement bien réagit, mais la fin du quart temps ne lui est pas favorable. Monaco mène avant d'aller aux vestiaires 49 à 38

Boulazac face à Monaco au Palio ce soir devant plus de 4700 spectateurs © Radio France - Benjamin Fontaine

Boulazac à nouveau en grande difficulté au retour des vestiaires. Monaco engrange d'autres points 42-59 lors des deux premières minutes de ce troisième quart temps. Puis 49-65 alors que nous sommes à la moitié de ce nouveau temps de jeu. Les Boulazacois encaissent trop de paniers pour inquiéter Monaco. Le public derrière son équipe et prête à s'enflammer à tout instant. Boulazac est rapidement dans la pénalité dans ce troisième quart temps. 53-71 alors qu'il ne reste que deux minutes de temps effectif. Il faut faire de gros efforts pour marquer. Boulazac n'a pas pu freiner les ardeurs des visiteurs et perd ce troisième quart temps pour être mené alors 74 à 55.

Reprendre 19 points à cette équipe de Monaco à l'entame du dernier quart temps semble mission impossible pour le BBD. Mais on s'attendait à voir Boulazac souffrir face à la meilleure équipe du championnat. 61-84 La messe est dite depuis longtemps dans ce match, Monaco va s'imposer et n'a pas à forcer dans cet ultime quart temps, d'autant que Boulazac n'y croit plus. Il reste moins de quatre minutes. 61-91 alors que l'on entre dans le money time. Le public reste derrière les siens et ne lui en veut pas de ne pas avoir pu tenir la comparaison dans la deuxième période. Défaite du BBD, battu logiquement par Monaco 94 à 67.

