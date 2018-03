24000 Périgueux, France

Pro A : 24ème journée Boulazac-Antibes au Palio

Une victoire pour y croire encore ! C'est l'objectif du BBD ce soir face à Antibes. Au match aller, Boulazac s'était incliné 75-70. Il faut gagner et avec plus de 5 points si possible. Boulazac privé d'Aurélien Salmon, toujours blessé, mais aussi de Jérôme Sanchez qui attend un heureux événement. Steven Smith est blessé pour Antibes. Preuve de la tension sur ce match, les premiers instants sont délicats pour les deux équipes. Boulazac ne marque pas lors de ses deux premières possessions et Antibes rate ses deux premiers lancés francs. 2 minutes de jeu et toujours rien d'inscrit. Le match prend un peu de rythme, 6-3 pour le BBD et encore 6 minutes 50 secondes à jouer. Puis 13-5 grâce une série de 8 points d'affilés marqués par les boulazacois, ce qui provoque le premier temps mort de la rencontre, demandé par le coach antibois. Il reste 5 minutes dans ce quart temps. Diggs est bien présent en ce début de match, Trenton Meacham également, mais là, c'est habituel. 18-9 alors qu'il reste trois minutes dans ce premier quart temps. Boulazac maîtrise ce premier quart temps. Même si la fin des dix premières minutes est délicate. Fin du premier quart temps remporté par Boulazac sur le score de 22-18.

Boulazac déjoue dans ce deuxième quart temps et cela provoque le premier temps mort de Claude Bergeaud. Antibes a grignoté son retard et prend même les commandes 29-32 alors que nous sommes à la moitié de ce quart temps. Le BBD n'y est plus, ni offensivement, ni défensivement. Déjà 16 points encaissés dans ce deuxième quart temps. Boulazac totalement à l'arrêt. Antibes est de plus en plus fort en défense. Pour l'instant Karvel Anderson n'a pas inscrit le moindre panier primé jusque là, mais son équipe revient petit à petit. 36-36 alors qu'il reste un peu plus de trois minutes avant d'aller aux vestiaires. Les Antibois semblent assez sereins à cet instant du match. 37-42 pour Antibes à une minute 17 secondes de la fin du quart temps. Il faut une réaction de Boulazac avant la mi-temps. 40-44 C'est la mi-temps.

Boulazac joue gros face à Antibes ce soir au Palio © Radio France - Benjamin Fontaine

45-50 toujours du retard au score pour le BBD en ce début de troisième quart temps. Boulazac reste poussif en attaque et encore trop tendre en défense. Boulazac déjoue à l'image de la saison. 47-57 alors qu'il reste cinq minutes. C'est plus qu'un mach que le BBD est en train de perdre et qui glisse tout doucement vers la Pro B. Il faut revenir avant le dernier quart temps pour y croire encore dans ce match. Boulazac est encore loin du compte. 50-60 alors qu'il ne reste qu'un peu plus de deux minutes avant l'ultime quart temps. Trenton Meacham a inscrit 12 points alors que Karvel Anderson n'a marqué que 4 petits points à cet instant du match. Fin du troisième quart temps le score 56-65 en faveur d'Antibes. Boulazac est au plus mal.

Les joueurs boulazacois semblent avoir lâchés, ils ont un visage qui en dit long. 60-75 alors qu'il ne reste que six minutes de temps effectif de jeu. Un collectif qui se délite côté boulazacois. Le BBD ne se bat pas et des sifflets descendent des tribunes du Palio. 67-84 alors qu'il reste trois minutes. Quelques spectateurs s'en vont avant la fin. 71-84 et il reste un peu plus de deux minutes. Boulazac a perdu son jeu au bout d'un seul quart temps et s'est fait bouger. Son niveau est assez faible. Le public est extrêmement déçu. Seule satisfaction du match et de la saison, Trenton Meacham. Boulazac va sans doute quitter la Pro A à la fin de la saison, même s'il reste dix matchs à disputer. Boulazac s'incline lourdement 78-91 face à Antibes.