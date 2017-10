Basket, Pro A, Boulazac s'incline avec regret 73-70 face à Châlons-Reims

5ème journée de Pro A. Ce samedi 14 octobre 2017, Boulazac recevait Châlons-Reims. Deux clubs qui devraient être concernés par la lutte pour le maintien. Le BBD avait pour mission d’enchaîner une deuxième victoire. Un retard à l'allumage et des décisions arbitrales parfois contestables..

Samedi dernier, Boulazac offrait à son public du Palio, sa toute première victoire de la saison, face à Gravelines-Dunkerque, 75-71. Ce soir, il fallait confirmer face à Châlons-Reims et se rassurer pour la suite de la saison et se donner un peu d'air dans l'optique du maintien.

Premier quart temps en nette faveur de Châlons-Reims

Les hostilités sont lancées d'entrée. Boulazac mène 5-2, avant que Châlons-Reins ne donne son premier coup de collier et qui inscrit un 14-0 pour mener rapidement 5-16. Le BBD n'y est pas en ce début de premier quart temps. Ce début de match est dominé par les joueurs de la Marne. Boulazac est pris par les fautes et pris de vitesse. Châlons-Reims remporte ce premier quart temps et fait un écart au score 23 à 13.

Réaction collective du BBD dans le deuxième quart temps

Le BBD ne veut pas se laisser manger tout cru et il y a une réaction dans ce deuxième quart temps, en tout cas, dans sa première moitié, quelques bons paniers primés et une meilleure efficacité en défense, permettent au BBD de revenir au score 26-30 et il reste 4 minutes avant les vestiaires. Il y a de l'envie côté boulazacois, on le voit dans les duels gagnés. Boulazac, enfin dans son match ! Boulazac réalise un 7-0, le voilà relancé 28-30. Intéressant car il s'agit d'une vraie réaction collective côté boulazacois. La mi-temps intervient alors que Châlons-Reims devance au score le BBD 37 à 33.

Un troisième quart temps équilibré

Châlons-Reims ne lâche rien et fait les efforts pour garder son mince avantage au score. Boulazac ne parvient pas à prendre le score à son avantage dans ce début de troisième quart temps. 41-47 pour les visiteurs alors qu'il reste 6 minutes dans le quart temps en cours. Boulazac est vite dans la pénalité et l'arbitrage pas toujours inspiré dans leurs prises de décisions. Chaque fois que le BBD revient à deux points de son adversaire, ce dernier remet un coup de collier pour rester devant. Un troisième quart temps équilibré jusque dans les deux dernières minutes, où le visiteur prend un peu l'avantage. 53-61 score fin du troisième quart temps.

Boulazac s'offre une folle fin de match

Des paniers faciles laissés en route, parfois quelques mauvaises décisions de passes, ou des pertes de ballons, il n'en fallait pas plus pour contrarier la bonne marche du BBD ce soir. 60-67 à 6 minutes de la fin grâce à un panier primé du berberacois Stephan Gauthier. Boulazac peut regretter son retard à l'allumage, car il aura passer son temps à courir après le score. Malgré tout, le BBD revient de l'enfer dans le money time, 70-71. Il reste moins d'une minute à jouer, à cet instant là. Mais les visiteurs tiennent bon. Châlons-Reims s'impose 73 à 70 face au BBD.

Statistiques du match, BBD-CCRB site LNB