ProA : 23ème Journée Le Portel - Boulazac

C'est Franck Hassel, ancien joueur boulazacois qui inscrit les premiers points de la rencontre, après que les deux premières possessions boulazacoises n'aient rien donné. Belle ambiance chez les spectateurs du Pas de Calais, Le Portel mène 4-0. Heureusement, le BBD réplique par le premier panier primé de la soirée, il est l'oeuvre de Karvel Anderson, 4-3. Puis 10-6 après 4 minutes de jeu effectif. Les Portellois font un bon début de match, les Boulazacois semblent un peu plus empruntés et surtout pas adroits pour le moment. Franck Hassel fait ce qu'il veut et fait du mal à la défense du BBD. 14-12 à la moitié du premier quart temps. Boulazac tente de rester au contact et y parvient pour l'instant. 16-14 et il reste quatre minutes à jouer, dans ce premier quart temps. Le Portel a la main mise sur ce début de rencontre et impose un rythme infernal. 22-14 et premier temps mort demandé par le coach boulazacois Claude Bergeaud et alors qu'il reste encore trois minutes à jouer. 22-17, Boulazac est maintenu grâce à Karvel Anderson. Le joueur rajoute même un nouveau tir primé et inscrit 16 points à lui tout seul, à ce moment là du match. 22-21 à une minute trente de la fin du premier temps de jeu. Fin du premier quart temps remporté par Le Portel 24-23 face à un BBD tenu à bout de bras par Karvel Anderson, auteur de 19 points à cet instant là du match.

Boulazac réalise la meilleure reprise, dans ce deuxième quart temps en inscrivant les quatre premiers points et Boulazac mène alors 24-27. Boulazac défend mieux en ce début de deuxième quart temps. On se rend coup pour coup à cet instant là du match. Le score reste disputé, 30-32 à un peu plus de quatre minutes des vestiaires. Boulazac vite dans la pénalité et peu de points marqués dans ce deuxième quart temps. Petite baisse de qualité dans le jeu des deux équipes. A moins de deux minutes de la pause, Le Portel reprend le score à son compte, 35-32. La mi-temps intervient, alors que Boulazac est mené par Le Portel, 38-34. Le BBD a fait le dos rond et se donne les chances d'y croire encore en se rendant aux vestiaires.

Le Portel face au Boulazac Basket Dordogne © Radio France - Benjamin Fontaine

27 rebonds pour le Portel et seulement 15 pour le BBD, c'est la statistique qui chagrine à l'issue de la première mi-temps. La preuve que ce sera difficile. Sanchez et Meacham n'ont pas marqué jusque là. 49-38 Le Portel s'envole, nouveau temps mort demandé par Claude Bergeaud qui a la tête des mauvais soirs. Boulazac est en train de céder. 55-43 Le Portel met la main sur le match. Il reste cinq minutes de temps effectif dans ce quart temps. Le Portel en mode européenne et Boulazac en grande souffrance. Les boulazacois ratent de plus en plus leurs tentatives. Boulazac se fait secouer physiquement. 61-45 à deux minutes de la fin du troisième quart temps. Ce quart temps est sifflé alors que l'avance du Portel semble confortable pour la suite du match. 61-50. Il faudra faire une série pour se relancer.

Dans un Chaudron quasiment plein, le BBD aura du mal à conclure la rencontre. Et cela débute par un 6-0 pour les Portellois. Voilà qui semble rédhibitoire. 67-50 à cet instant là du match. Karvel Anderson n'a pas du tout la même réussite en deuxième mi-temps que dans les deux premiers quart temps. 70-52 à 6 minutes 20 de la fin. Boulazac se fait marcher dessus dans cet ultime quart temps. Seulement 4 points à ce moment là inscrit par le BBD. Boulazac manque de fierté dans ce quatrième quart temps. 87-59 alors qu'il reste encore un peu plus d'une minute. Le Portel a fait un grand match. Boulazac en a fait les frais. Boulazac s'incline 87 à 62.