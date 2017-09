Basket, Pro A, Boulazac tombe avec les honneurs face à l'ASVEL 76-67

2ème journée de Pro A, ce mardi soir, Boulazac recevait un gros favori du championnat, le club de Lyon-Villeurbanne. Un favori qui a eu toute les peines du monde à s'imposer au Palio, face à un BBD courage qui n'a cédé qu'en fin de match. L'ASVEL gagne 76 à 67.

Gros défi, ce mardi 26 septembre 2017, pour le Boulazac Basket Dordogne qui accueillait l'un des favoris du championnat de Pro A, l'ASVEL, au Palio, pour le compte de la 2ème journée.

Le BBD avait déçu lors de sa première prestation de la saison, samedi dernier, sur le parquet d'Hyères-Toulon. Une défaite 70-63 qui avait surtout provoqué des critiques sur l'engagement et sur la qualité de jeu des boulazacois. Ce soir, c'était match de gala au Palio. Boulazac avait pour ambition de séduire son public et ses supporter. Une affluence de 3800 spectateurs ce soir au Palio.

Dès le premier quart temps, l'ASVEL montre sa supériorité et prend rapidement l'avantage au score par un 10-2. Boulazac tente de résister et ne le fait pas trop mal, mais son adresse n'est toujours pas au rendez-vous. Le premier quart temps se termine sur l'avance évidente de l'ASVEL sur le score de 22 à 12.

Durant le 2ème quart temps, le BBD sort de sa torpeur et se met à mieux jouer, à couper le jeu offensif de Lyon Villeurbanne et à mieux défendre. Darnel Jackson a la main chaude et inscrit quelques paniers primés. Un temps de jeu beaucoup mieux négocier par les boulazacois et qui ont pourtant manqué quelques paniers faciles. Boulazac remporte le 2ème quart temps, 20 à 14. Les équipes vont aux vestiaires, l'ASVEL mène alors 36 à 32.

Nous sommes dans le 3ème quart temps, Boulazac dépense de l'énergie à défendre et manque parfois de jus pour faire aboutir ses interceptions. Un quart temps qui se résume par un beau combat. Les visiteurs font la course en tête mais le BBD ne lâche rien et reste au contact. Boulazac passe même devant au score à trois minutes de la fin du troisième quart temps 51 à 48. Boulazac joue bien et étonne agréablement, mais Lyon VIlleurbanne peut compter à tout instant sur ses artificiers qui arrosent et marquent les paniers primés quand il le faut. Egalité dans le troisième quart temps 21 à 21. L'ASVEL mène alors 57 à 53 avant l'entame de l'ultime quart temps.

L'ASVEL n'est peut-être pas dans un grand soir et le BBD fait déjouer son adversaire et fait preuve de courage. Mais les visiteurs ont à la fois de la réussite et de l'efficacité aux rebonds sous les paniers et récupèrent beaucoup de munitions. L'ASVEL fait la différence juste avant le money time et mène alors 68 à 60. Le banc fait la différence côté visiteur. Aucun panier primé pour le BBD dans le troisième quart temps et toujours aucun dans ce quatrième. Un match perdu sur des petites erreurs de concentration et de précisions. 64-68 à 1 minute 30 de la fin du match, le BBD revient encore au score. Puis Boulazac revient à un petit point, mais après un dernier temps mort, l'ASVEL donne le coup de collier nécessaire pour finir par s'imposer sur le score de 76 à 67.

