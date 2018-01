Limoges, France

Le Limoges CSP dispute ce dimanche (18h30) son avant dernier match de la phase aller de la Pro A sur le parquet du leader du championnat. Une équipe de Monaco qui ne s'est incliné que deux fois depuis le début de saison, à domicile face au Mans et à Bourg en Bresse. Deux équipes qui étaient alors en pleine forme. Depuis, les joueurs de Mitrovic font un sans faute. Y compris en coupe d’Europe avec 10 victoires en 10 matchs de Fiba Champions League.

Ils n'ont pas de faiblesse - Axel Bouteille

Une équipe sans point faible selon l'arrière de Limoges Axel Bouteille :"Ils sont bons partout. Ils n'ont pas vraiment de faiblesse. C'est ça leur force. Ils ont un bon coach. Ils ont de bons joueurs sur tous les postes. Ils ont tout. Du shoot, des qualités physiques, vitesse. Ils défendent vraiment très bien. C'est une de leurs forces principales. Et en attaque, ils bougent bien le ballon. Ils jouent bien ensemble. Le danger vient de partout."

Seulement deux défaites toutes compétitions confondues cette saison !

Autant dire que Limoges devra livrer un match plein pour esperer faire chuter la Roca Team. Mais si Monaco pourrait être privé d'Amara Sy, le CSP va probablement devoir faire sans son pivot Mam Jaiteh victime d'une béquille. Son entraineur Kyle Milling, compte sur ses autres intérieurs :"Mam, c'est notre poste 5. Si il ne joue pas, il va nous manquer un joueur majeur. Mais Tau Lydeka va avoir plus d'opportunités de se montrer, et Bryan Conklin va jouer en 5. Et ça va aussi être le dernier match de Fréjus. Il va peut-être jouer quelques minutes dimanche soir." Avant de partir en prêt jusqu'à la fin de saison à Antibes.

C'est la meilleure équipe du championnat - Kyle Milling

L’entraîneur de Limoges espère aussi que ses joueurs feront plus attention aux petits détails qu'il leur a coûté le dernier match face à Kazan mardi soir en Eurocup :"On n'a pas fait un mauvais match face à Kazan. On était pas loin mais on a raté des petits détails. Là, on va à Monaco. Ils ont une très grosse équipe, qui court et qui défend. C'est la meilleure aujourd'hui dans le championnat, en attaque et en défense. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui va gagner à Monaco mais on y va pour gagner. On sait que ça va être un match difficile mais on va faire notre maximum. Il faut faire attention à tous les petits détails. Il faut faire un match complet."

Une rencontre à vivre en intégralité sur France Bleu Limousin et francebleu.fr