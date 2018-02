Plus on avance dans le championnat, plus il est urgent pour le BBD d'obtenir une septième victoire, afin de ne pas laisser ses devanciers s'échapper trop loin au classement. Ce soir, au Palio, Boulazac a pour quasi obligation de battre Dijon pour croire encore au maintien.

24000 Périgueux, France

Pro A : 20ème Journée au Palio, Boulazac - Dijon

Ce mercredi 7 février 2017, Boulazac retrouvait le Palio pour son match de championnat de Pro A de Basket et affrontait Dijon. Victoire obligatoire pour que le BBD puisse encore rêver de maintien. Dijon a joué ce lundi et a gagné, alors que Boulazac a bataillé samedi jusqu'à tard le soir et au bout de 4 prolongations pour finalement s'incliner. La défaite a-t-elle laissé des traces ? C'est toute la question de ce soir.

Le Palio ne fait pas le plein de spectateurs ce soir, il est vrai que les conditions météos sont particulières sur la Dordogne avec de la neige. Mais les routes semblaient praticables. Boulazac pourra compter sur le public présent pour les encourager. Ce premier quart temps débute par un vrai combat. Boulazac ne s'en laisse pas compter et mène 7-4 à cet instant du match. 9-9 alors que l'on joue la moitié de ce premier quart temps. Cela va d'un côté comme de l'autre, on se rend coups pour coups. Puis 14-11 toujours en faveur du BBD à 4 minutes du terme de ce premier quart temps. Belle pression défensive exercée par les boulazacois. Déjà deux paniers primés pour Karvel Anderson qui fut transparent à Gravelines, mais qui ce soir semble dans de meilleures dispositions. 19-11 à 3 minutes de la fin du quart temps et premier temps mort demandé par l’entraîneur dijonnais. Dijon est plus sanctionné que le BBD en ce début de match. Dijon revient en inscrivant 8 points d'affilés. 21-22 et finalement 25 à 25 et fin du premier quart temps.

Dans le deuxième quart temps, Dijon débute bien et défend très bien et prend le score à son compte 27-30. Mais le premier panier primé d'Aurélien Salmon, absent à Gravelines, permet au BBD d'égaliser à 30-30 à 8 minutes de la fin du quart temps. Boulazac réagit en réalisant une belle série et reprend le score à son compte 40-30. Dijon déjoue et le BBD en profite. Encore 5 minutes avant la mi-temps. Boulazac se bat bien sous les paniers et récupère ainsi quelques belles minutions. Attention car les fin de quart temps semblent favorables aux visiteurs qui reviennent au score, 45-40. Il reste une minute et cinquante secondes de jeu effectif. C'est la mi-temps, Boulazac remporte ce deuxième quart temps et mène à la pause 53-45. Aurélien Salmon, Karvel Anderson sont adroits ce soir. 7 sur 9 dans les tirs primés pour Boulazac durant cette première mi-temps.

BBD - Dijon ce mercredi au Palio © Radio France - Benjamin Fontaine

Grosse intensité dans le match et dans le jeu du BBD qui se bat bien en ce début de troisième quart temps. 62-51 toujours à l'avantage de Boulazac. Puis 64-58 alors qu'il reste 6 minutes de temps effectif dans ce quart temps. Gros chantier en défense pour que Boulazac puisse reprendre dix points d'avance. 68-58 et il reste 4 minutes. Mais Brown le dijonnais fait mal et il est très adroit dans ses shoots à trois points. Il totalise 17 points à cet instant là du match. 74-66 et le grand retour d'Aurélien Salmon qui marque encore à trois points à une minute de la fin du quart temps. Fin du troisième quart temps où les deux équipes se sont rendus coups pour coups. Boulazac mène alors 78-69.

Boulazac doit l'emporter absolument ce soir s'il veut encore avoir de vraies chances de maintien. Le BBD débute ce dernier quart temps avec 9 points d'avance. Il faudra en profiter. Il va falloir tenir dans ce quatrième quart temps. 85-76, Boulazac conserve ses 9 points d'avance alors qu'il reste six minutes avant la fin du match. Aurélien Salmon semble être l'homme du match, côté BBD. Il a une grande réussite à trois points ce soir. 88-78 encore 5 minutes de jeu. Il faut tenir et ne pas laisser Dijon y croire et revenir. Mais attention Boulazac déjoue et Dijon revient 88-86. Le BBD va trembler dans cette fin de rencontre et durant le money time. Il reste trois longues minutes. 91-86 et deux minutes trente encore. 93-92 encore à cause de ce diable de Brown pour Dijon. Affreux pour Boulazac car Dijon prend le score pour la première fois de la soirée pendant ce money time et la fébrilité risque de gagner les joueurs boulazacois. Boulazac s'incline 99 à 95.