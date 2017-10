Basket - Pro A - Enfin une victoire pour le BBD qui bat Gravelines Dunkerque 75-71

Boulazac jouait ce mardi 10 octobre 2017 au Palio, face à Gravelines Dunkerque, pour le compte de la 4ème journée de Pro A. Deux équipes à la recherche de leur premier succès de la saison. Il y a eu du suspens jusqu'au bout, mais à l'arrivée, c'est le BBD qui fête sa première victoire.

Boulazac Basket Dordogne - Gravelines Dunkerque 4e Journée Pro A

Premier quart temps très disputé

Ce mardi soir, au Palio, le BBD recevait Gravelines Dunkerque. Deux équipes en quête d'une première victoire, en championnat. Rapidement, les visiteurs se mettent en action et font un petit trou au score, 1-7, mais la réplique de Boulazac est rapide, 5-7. Mais attention, les nordistes semblent être dans un bon soir et ne gâchent pas leurs interceptions ou leurs contre-attaques. A la moitié de ce premier quart temps, un panier primé d'Anderson permet au BBD d'égaliser à 11-11. Boulazac est dans le coup en ce début de match. 20-17 à trois minutes de la fin du quart temps. Le BBD défend bien, et contre parfaitement bien. Physiquement les joueurs montrent qu'ils sont là. Grâce à un panier primé, Gravelines Dunkerque remporte, sur le fil, ce premier quart temps 24-22.

Deuxième quart temps bien négocié par le BBD

Début compliqué pour le BBD dans ce deuxième quart temps, rapidement mené 8-2 et donc 32 à 24 au score. Il ne faut pas se laisser endormir par l'adversaire et reprendre un peu de mordant. Boulazac ne veut pas céder et revient 29-32, alors qu'il reste encore plus de 6 minutes effectives à jouer. Boulazac varie sa défense et cela gêne les nordistes. Le BBD se bat bien et cela plait au public du Palio qui encourage son équipe. Dans ce quart temps, Boulazac semble un peu plus adroit que l'équipe adverse. Mais le BBD commet des petites fautes, et offre des possibilités à Gravelines Dunkerque de revenir au score. 41-40. Il reste une minute de temps effectif avant d'aller aux vestiaires. Mais un dernier panier permet au BBD de remporter le deuxième quart temps 21 à 16 et de mener à la pause 43 à 40.

Boulazac au Palio face à Gravelines Dunkerque © Radio France - Benjamin Fontaine

Troisième quart temps plutôt pour les visiteurs

Au retour des vestiaires, le BBD reste concentré, mais Gravelines Dunkerque veut emballer le match et débute avec de belles hostilités. Mais Boulazac conserve ses trois points d'avance acquis à la mi-temps. Après 6 minutes de temps effectif, 11-11, ce qui signifie que le BBD conserve son avance au score 54-51. Mais à deux minutes de la fin de ce troisième quart temps, Gravelines repasse devant au score 54-55. Le jeu boulazacois devient plus brouillon, mais les nordistes n'en profitent pas complètement encore. Gravelines Dunkerque remporte ce troisième quart temps, 18-15. Au score les deux formations sont à égalité 58-58.

Du suspens jusqu'au bout dans le quatrième quart temps

Après les deux premières minutes dans ce dernier quart temps, Boulazac conserve son avance au score 63 à 62 grâce à un panier primé de Kerckhof. Puis 67-67 alors qu'il ne reste que 4 minutes et 29 secondes à jouer. Pour la première fois de la saison, le BBD reste dans le coup, à l'approche du money time. Ce n'est pas le moment de lâcher prise. Mais les nordistes sont bien là. Ils exploitent les erreurs du BBD. Il reste seulement trois minutes et le BBD est mené au score 67-69. Le public est timoré, le public est en apnée et n'encourage pas suffisamment son équipe pour la pousser à obtenir sa première victoire de la saison. Les ballons et les occasions sont ratés de chaque côté pendant ce money time. De la fébrilité, des deux côtés. Mais à ce petit jeu, Boulazac se montre plus fort et remporte le dernier quart temps 17-13 et gagne son tout premier match de la saison 75-71.