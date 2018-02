Limoges, France

Le Limoges CSP joue sur le parquet du Mans ce dimanche à 18h30. C'est l'affiche de la 20e journée de la Pro A. Ou quand le 2e du championnat reçoit le 4e. Un véritable révélateur sur l'état de forme du CSP. Une équipe qui à l'image de son intérieur Jean-Frédéric Morency, sort la tête de l'eau depuis plusieurs matches. Entretien.

France Bleu Limousin : Vous restez sur une défaite (88-78) mais un match sérieux à Kazan mercredi en Eurocup

Jean-Frédéric Morency : Oui, on fait un match sérieux, c'est une bonne prestation. C'était vraiment correct. Ils ont eu beaucoup de réussite. Il y a certains paniers où ils sont ouverts, mais les autres, ils trouvent quand même des solutions. On a pas à rougir de notre dernier match européen.

Quel bilan tirez-vous de cette campagne européenne ?

C'est contrasté. On a quand même vu la différence de niveau entre la phase de groupe et le Top 16. On a eu du mal à s'adapter au niveau. On a aussi accumulé un peu de fatigue à ce moment là ; on jouait moins bien. Le Top 16, c'est une exigence qui est vraiment au dessus.

Avec une meilleur forme et un contexte plus favorable, peut-on se dire qu'il y avait mieux à faire ?

Mais carrément ! C'est pour ça que j'ai du mal à tirer du négatif. J'ai du mal à juger notre 2e partie de l'Eurocup. Entre le déplacement à Reggio après deux jours de coupure, un déplacement en avion privé mais finalement retardé à cause de la météo et donc pas d'entrainement avant ce match, le décès de Fred Forte qui n'arrange rien. Tout cela cumulé à une période lors de laquelle on jouait pas bien, ça a donné de gros écarts à la fin. Même si il y a eu de mauvaises performances, mon regard ne peut pas être négatif. C'est vraiment tombé à une période où on était pas bien, et dans un contexte lourd qui ne nous a pas aidé.

Le fait de ne plus avoir de coupe d'Europe, ça va vous permettre de vraiment travailler sur vos petits défauts

Complètement. Au niveau du staff, je pense qu'ils attendaient ce moment avec un peu d'impatience. En défense, on avait quelque peu perdu nos rotations. On n'avait pas le temps d'insister sur les détails, de régler toutes ces choses pour que le jour du match, on soit bien en place, plus solides. Donc oui, on va pouvoir travailler un peu plus et c'est une bonne chose.

Maintenant, vous allez vous concentrer à 100% sur le championnat avec cette belle affiche dimanche au Mans

Belle affiche oui ! Affiche un peu au sommet, comme au match aller (victoire du CSP 74-70). Depuis, les positions sont à peu près les mêmes. Ils sortent d'un match vraiment solide face à Monaco (victoire du MSB 94-85). Si nous aussi on arrive à bien jouer, ce match promet.

Une équipe du Mans connue pour ses qualités athlétiques, même si ils n'ont pas que ça...

Oui, c'est une équipe assez bien construite avec pas mal de joueurs athlétiques, de gars agressifs vers le cercle. Il y a leur pivot Youssoupha Fall (2 mètres 21), qui est dominant des deux côtés du terrain parce qu'il a une très grosse dissuasion sous le cercle. Ça les aide beaucoup. C'est une équipe vraiment solide et franchement, leur place n'est pas volée.

A titre personnel, et à l'image de l'équipe, vous avez connu un début d'année très compliqué mais on sent que ça revient bien sur les derniers matches

Oui, il y a des hauts et des bas. Ça fait partie d'une saison. De mon côté, j’essaye de rester le plus professionnel, de récupérer le mieux possible pour que physiquement, les jambes soient là. Et de rester concentré et impliqué mentalement, pour ne pas lâcher quand c'est un petit peu plus compliqué. Là, je retrouve aussi un peu de couleurs mais ce sera encore mieux sur la fin de saison.